二百名華人出席『交通安全實踐講座：馬路如虎口－教你如何保護自己』 學習道路安全知識及實地學習如何正確地使用路上各項的交通安全設施

（本報訊）上周六下午，為數近二百人出席了專為華人而設的『交通安全實踐講座：馬路如虎口－教你如何保護自己』，在會中民眾學習了不少道路安全知識，及後一起走到街上實地學習如何正確地使用路上各項的交通安全設施。

當日大會邀請到來至波特蘭運輸局的Sharon White 到來，為予會者講解作為行人應要注意的安全守則，及如何能安全地橫過馬路。Sharon 首先利用幻燈，逐一介紹講解，例如造成交通意外的種種原因，其中包括行人不遵守道路安全規則而導致被車撞倒，及司機的不專注開車，包括邊行車邊用手機、吸煙等。

Sharon 指出在2016年，波特蘭市發生了共44宗交通死亡個案，其中有13宗是涉及行人不小心過馬路，而其中有多宗更是發生在翡翠區附近一帶。Sharon 說這些意外，大部份其實都是可避免的。

她又講述了俄勒岡州過馬路的法例，在法例下，路人的責任有三個：

第一要合法的橫過馬路

原來法例規定，路人只能在有燈號和有過路設施和街口地點才能過馬路，在路中心橫行是不安全且是犯法的。

第二，在橫過馬路時要表示自己要過馬路的意欲

當站在街口等過馬路時，最好向司機們示意你要過馬路，你可將腳踏出行人路。

第三，要給予司機足夠的時間和距離將車停下

車速越高，將車完全停下來的時間則較長，所以，在示意司機你要過馬路後，仍要等待汽車完全停下才可。

Sharon亦教導有關路人的安全貼示。

第一：讓司機容易看到你

最好穿淺色的外衣，如衣服是深色的話，將一些瑩光貼貼在衣服上或是背袋上，或是身上掛有閃燈等，務求在路上行走時，司機能看到你。

第二：要留神

不要一邊過馬路一邊講電話、或是戴著耳機沉醉在音樂中、又或是醉酒。

第三：在過馬路設施的地方橫過馬路

一定要在有過馬路設施的地方或是有交通燈號的地方才過馬路。多利用快閃燈，快閃燈是波特蘭市政府最新的安全過馬路設施，市民將見到愈來愈多這些燈號在市內，行人只要先按燈號掣，啟動路牌下的快閃燈，司機們就能看到在這位置有路人要過馬路，他們就會慢下來並在燈號前停下，讓行人安全地過馬路。

第四：要與司機有目光的接觸

邊過馬路邊看看司機，確保他看到你正在橫過馬路。

第五：過馬路前要看清楚

在橫過馬路前，一定要看清楚是否安全才能過。第六：等待沒有車才過馬路

過了一段馬路，最好能在過另一邊馬路是再看清楚，如有車輛將使近，最好等一批車輛過後，在無車的安全情況下再過餘下的馬路。

第七：小心雙重威脅

這情況是，在示意要過馬路後，近行人路的汽車已停下來讓你過馬路，當你踏出馬路走到第二條行車線前，必需要先停下來看清楚該條行車線的汽車亦會停下來讓你過馬路，因為很多時這條線的司機及第一條線的汽車擋著了視線，不一定能看到有行人在過馬路。所以在走過每條行車線前，都必需要看清楚司機能看到你並停下來讓你走過。

在學會以上的知識後，予會人士分組，分別由義工們帶領走到街上，實踐剛才所學到的，參加者中有不少長者，他們真的學會什麼情況應該怎樣做。頓時間，翡翠區的82街和Division 街上出現了一批批的華人，認真地學習這個安全的功課。

接著在答問時間中，予會人士都能準確地答對Sharon 的問題，同時不少關心這區交通情況的人士都提出了不少極有建設性的意見。

予會者中有不少是來自Powell 街的長者公寓，他們在Powell 經常不合法地過馬路，已引起了社會人士的關注，他們不顧安全，只求方便，衝過馬路，是在危害自己的生命。而他們也承認這一點，並提出要在街口加設班馬線。但由於82街及86街都已有班馬線和燈號，再在84街加一個是不切實際，而且阻礙暢順行車的想法。追問下，原來因為對面有一巴士站，長者們都求方便衝過巴士站。運輸局的Sharon 表示，她會向巴士公司提出，或取消這個巴士站位置，將其遷到較安全的位置。

馬路是路人和司機共用的，在交通的策劃過程中，總不能只照顧路人而不照顧駕車人士及路面暢順度的，所以大家都應學會體諒對方，和如何能共享路面安全。

今次的活動，是由波特蘭市政府在去年年底撥款30萬元作為教育市民和加設多語言路牌等用途的基金資助，由翡翠區委員會、波特蘭運輸局、華賢勵志基金會等合作舉辦。全場以廣東為主，由翡翠區導向委員會委員許張淑儀負責全場翻譯。波特蘭運輸局、華賢勵志基金會將分別向予會人士分派路人安全禮品，並備有茶點招待，鼓勵華人學習道路安全的功課，在答問環節中，華賢勵志基金會除特別送出反光購物袋和禮券外，他們的義工們亦協助領導予會者在街上實踐的活動。