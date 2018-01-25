二月一日開始　Trimet 停止在零售店發售紙車票和月票

（本報綜述）為了落實全面推行電子車票HOP卡系統，由下周起，Trimet巴士公司將停止在所有超市和零售店發售紙車票和月票。手上仍有這些紙車票和月票的乘客，仍可繼續使用。

雖購車票的乘客，必需轉而購買可充值的電子車票HOP卡，使用HOP卡非常方便。首先您需要做的就是，在指定出售點如Fred Meyer、Safeway、7-11等，購買一張Hop卡，再充值您所需要的一定金額，隨後便可以開始使用。使用方法很簡單，目前在每一輛公車內、輕鐵月台上、電車內、C-TRAN公共汽車內、WES 火車月台上等都配有Hop卡的刷卡機。您只需要在上車前將您的Hop卡在讀卡機拍一下即可。當您拍完了後，螢幕上就會自動顯示您此次車票的結束時間，方便又快捷。

使用Hop卡的好處之一可以自動幫您換算車票的費用。例如，當您支付了兩次車票時，Hop卡就會自動幫您轉換為日票，隨後您就可以在一天內可以免費隨意搭乘公共交通。同時，當您一個月的車費已經累計達到了月票的金額，即100元，Hop卡也會自動幫您轉換為月票，讓您可以免費搭乘公共交通直到月底。每張Hop卡價值3元，最低充值金額為5元。

Trimet 仍然會在市中心先鋒廣場的售票處，及輕鐵月台上的售票機，發售紙車票，但月台的售票機將在不久的將來安裝芯片，乘客亦開始使用Hop卡。

Trimet 會續步以Hop卡來取替紙車票，因為長遠來說，使用 Hop卡的成本較低且環保。Trimet 亦考慮會取消用現金購票的方式，但礙於有人士的反對，能成事也會是多年後的事，他們反對的理由是，不能用現金購票將使不少靠Trimet 出行的低收入人士更難使用本市的公交系統。