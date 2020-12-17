二戰華裔老兵 終獲國會表彰 頒贈金質獎章



(本報綜述)第二次世界大戰結束75年後的2020年12月9日，美國國會終於向第二次世界大戰華裔美國退伍軍人頒發國會金質獎章，以表彰他們所表現的勇氣、忠誠和愛國精神。這件全國華人的盛事，當天國會透過視頻舉行線上慶祝典禮，眾多國會官員、美軍將領紛紛致辭，感激美籍華裔軍人在二戰時的貢獻。多位獲頒金質獎章的華裔老兵也在鏡頭前發表簡短感言。他們當中不少人已超過95歲。

慶祝典禮先由國會議長佩洛西（Nancy Pelosi）在典禮上致辭表示，這是為慶祝華裔軍人的勇敢和愛國主義，她感謝這些英雄，同時也感謝國會同仁的不懈努力。她特別提及當時因「排華法案」，在美國的華人受盡歧視，但是有這樣多的華人仍然願意參軍，保護國家。

議長佩洛西在儀式中向二戰美藉華裔退伍軍人頒發金質獎章，並由二戰美國陸軍一等中尉司徒清元(音譯，Elsie Chin Yuen Seetoo)代表美國二戰退伍軍人接受國會金質獎章。這個金質獎章與總統自由勳章並列，是美國平民能獲得的最高榮譽。

華裔國會議員劉雲平、趙美心等也出席線上典禮致辭。將領包括海軍、陸軍、空軍、海岸軍隊等部門高層均致辭感激華人的貢獻。

2017年，在美洲同源會（C.A.C.A.）的提議和領導推動下，並經過連番遊說，《美國第二次世界大戰華裔退伍軍人國會金質獎章法案》終於2018年12月20日在參眾兩會通過，獲總統特朗普簽署成為法律。同源會通過其「美國二戰華裔退伍軍人表彰計畫項目」， 與許多慷慨捐助者合作，確保每位經過驗證的華裔退伍軍人或近親都獲得官方複製的金質獎章。

法案通過後，仍要經過搜集老兵名單，設計獎章等過程，當時希望能盡快舉行頒獎儀式，因為不少老兵都已經年過90，許多老人家已經等不及了。後計畫在2019年下半年舉行，但卻出現了新冠疫情，結果推到2020年末才正式舉行。



該計畫全國總負責人，前同源總會會長熬錦賜說：「美國華裔男女在第二次世界大戰的每個戰場中服役，捍衛美國的自由理念，其中許多因而犧牲生命。估計現今有300至550名二戰美籍華裔退伍軍人仍然健在。我們很高興國會有機會在這次全國性表彰會中頒獎給服役過的老兵及其家人。」

同源總會會長陳孟儀表示，雖然在二戰期間《排華法案》仍然有效，非美國出生的華裔美國人是不可能獲得國籍的，但是，卻有多達2萬名華裔美國人為了保護國家而付出。他們的貢獻和犧牲早就該受到表揚。

欲了解更多有關「美國華裔二戰退伍軍人表彰計畫項目」的信息，和看一下獲頒金質獎的華裔軍人的事蹟，請訪問 www.caww2.org網站。