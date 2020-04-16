亂世中，騙徒特別多 麥縣衛生局提醒餐館不要受騙 稅務局提醒納稅人要小心



（本報綜述）本地的衛生局官員向餐館業發出提示，要留意騙徒的出現，免墮陷阱招損失。

麥魯瑪縣衛生局官員日前表示，他們留意到有多宗餐館被騙的個案。有人自稱是衛生局的檢查人員，撥電到餐館，指餐館觸犯了防疫條例，因此要付罰款，騙徒要求餐館東主在電話中提供付款訊息。

麥魯瑪縣衛生局官員Jeff Martin 表示，在疫情期間，衛生局確實改變了一些程序，包括用視像來完成衛生檢查程序。但他強調，衛生局是絕對不會打電話給餐館要求用信用卡付款的。

Martin 說，如餐館在檢查時不合格真的要被罰，衛生局人員還是會親自上門餐館，向東主親述違規的詳情，並會留下檢查報告、名片和罰單等。衛生局不會在電話談及罰單和金錢的，。

Martin 再次提醒餐館東主們：如果你接到聲稱來自衛生局的電話，首先向電話中人要衛生局的電話以便回覆，當問及任何財務資料，包括信用卡號碼，都千萬不能提供。

另外，國稅局指出，有騙徒看準聯邦政府發放紓困金的機會，也積極向民眾展開一連串的行騙行為。

本州的稅務部和國稅局特別提醒納稅人，所有騙人的都會有以下的情況：

－特別強調stimulus check 或stimulus payment 這兩個英文字，這是指紓困金支票或付款，這是紓困金的官方名稱；

－要求納稅人簽名，將紓困金支票轉到騙子的名下；

－通過電話、電子郵件、短訊或社交媒體向你驗證個人和你的銀行信息，並說這步驟是加快紓困金付款所必需做的；

－向你提出，他們可代表你辦手續，這樣你會更快獲得退稅或紓困金；

－向納稅人郵寄一張有奇怪數目的偽造的支票，然後告訴納稅人撥打電話或在線驗證信息以兌現支票，這是套取你個人資料的手法之一。

稅務局亦提醒納稅人應要小心那些所網路釣魚電郵和線上詐騙。在這些郵件中經常會出現的英文名稱有Charitable contributions（慈善捐款）、General financial relief（經濟援助金）、Airline carrier refunds（航空公司退款）、fake cures and vaccines（假藥和疫苗）、Fake testing kits（假檢測試劑）等。

在這些電郵中，通常納稅人會被要求提交個人資料，稱這樣就可立即取得聯邦的支票。

國稅局表示，該局絕對不會以發放紓困金為名，主動打電話、發郵件或短信索取民眾的銀行信息或個人資料，遇上這類詐騙，千萬不要點擊附件或連結，一切以官方資訊為準：IRS.gov/coronavirus，詐騙舉報可聯繫 *protected email* 。

冠狀病毒期間的有關詐騙行為

透過與COVID-19有關的電郵盜取你的資料信息

美國國稅局（IRS）將在幾週內開始分發COVID-19經濟影響付款。大多數人士是直接存款到您的銀行帳戶中。亦有些是通過紙質支票獲得退稅的。

這亦是一個絕大機會給騙子利用公眾去作案

* 詐騙者會試圖盜取你支票後在上簽名

詐騙者可能以這機會，讓您“驗證”您的備案信息

以收錢，並使用您的個人信息提交虛假的納稅申報單。

俄勒岡州稅務局提醒有關納稅人士，必須提防與新型冠狀病毒COVID-19，大流行病和聯邦政府救濟金有關的來電欺詐或電子郵件欺詐行為(網絡釣魚郵件)。這些欺騙行為目的可能是與稅收有關的，去騙取你個人資料盜用你身份。納稅人不僅應注意電子郵件，還應注意電話短信，網站和社交媒體上有關要求金錢或個人信息。

如果接到電話，請勿繼續通活。掛了吧。如果您收到短信或電子郵件，聲稱可以通過發送個人信息或單擊鏈接來更快地獲得金錢，請刪除它們。

關於偽造支票的報導也紛至swirl來。如果您現在在郵件中收到一張“支票”，那是欺詐行為-財政部需要幾週的時間來分配付款。如果您收到一張奇數支票的“支票”（尤其是一張加分的支票），或者要求您在線或通過撥打電話來驗證的支票，則表示欺詐。

俄勒岡州稅務局局長Nia Ray表示：“俄勒岡州的納稅人應採取額外的預防措施，以保護自己的個人資料免遭不法的欺詐企圖。” “多數有資格受檢查的人士都不需要網上或在其他地方註冊或應用驗證任何個人信息。”

俄勒岡州稅務局提醒納稅人，詐騙者可能：

* 強調“特殊檢查”或“特殊支付”兩詞。官方術語是經濟影響付款。

* 要求納稅人將其經濟影響付款支票簽署給他們。

* 通過電話，電子郵件，文字信息或社交媒體向你詢問個人和/或銀行信息的驗證，並說這是加快其經濟影響付款所必需的。

* 建議可作你代表，這可以更快地獲得退稅或經濟影響付款。

* 向納稅人郵寄一張偽造的支票，也許是個奇怪的數目，然後告訴納稅人撥打電話或在線驗證信息以兌現。

納稅人應該小心網絡釣魚郵件要求他們驗證其個人信息，以從政府那裡獲得經濟特殊檢查。

儘管有關經濟措施的討論一直在日常新聞中聽到看到有關消息，

但政府機構不會發送未經請求的郵件，以取得納稅人的私人信息來發錢。網絡釣魚郵件也可能聲稱與以下方面有關：

慈善捐助。

一般經濟救濟。

航空公司退款。

假藥和疫苗。

假測試套件。

重申，國稅局不會通過電子郵件，短信或社交媒體渠道與納稅人建立聯繫。多會通過美國郵政總局發出的普通郵件來啟動大多數聯繫。

請報告與冠狀病毒有關的或其他網絡釣魚詐騙

若收到未經請求的電子郵件，文字信息或社交媒體的人。

另外也有個別的IRS冒充電話詐騙

針對納稅人(包括新移民)。來電者聲稱是IRS的僱員。受害者被告知他們欠國稅局，必須迅速付款。如果受害者拒絕合作，那麼他們將面臨逮捕，驅逐或中止營業等。或，受害者可能被告知他們有退款，從而得到你的私人資料。

對於COVID-19騙局，他們可能會敦促您通過經濟影響檢查來支付這些虛假“債務”。

試圖收集似乎來自IRS或與IRS緊密聯繫的組織（例如，電子聯邦稅收系統（EFTPS））的信息，請將其轉發給phishing@ irs.gov。

有關COVID-19流行期間和經濟影響付款的正式IRS信息，可以在IRS.gov上的冠狀病毒減免稅收頁面上找到。另有關納稅人保護自己的更多信息，或者若身份已被盜用，可到：

www.irs.gov

www.consumer.ftc.gov

www.identitytheft.gov

謹防騙子試圖獲取您的個人信息或您的COVID-19經濟影響付款！