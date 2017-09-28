乾隆私人印章法國拍賣 中國買家以98萬歐元成交

（綜合報道）2017年9月26日訊，據報道，Primardeco拍賣行日前披露，屬於中國乾隆皇帝的一枚私人印章，在法國圖盧茲以98萬歐元(約合人民幣769萬元)拍賣成交，手續費不算在內。如果算上手續費，最終成交價高達122.5萬歐元(約合人民幣961萬元)。買主是一位中國競買人。

這枚米色滑石印章高9.2公分，高處形同山峰。起價10萬歐元，估價50萬到60萬歐元。6位競買人參加競拍，3位在拍賣大廳裏，其中一位最終獲勝。

印章四面細膩地刻著風景，有一面可以看到一幢高墻圍繞的豪宅，另外幾面刻著白雲繚繞的山峰，山腳下有亭臺樓閣，一條兩岸栽著垂柳的小河蜿蜒流過。底座刻著四個字：乾隆宸翰。

拍賣師科隆傑指出，乾隆皇帝擁有50多枚私人印章，拍賣的這枚專門用於繪畫和詩作。這件寶物十九世紀末以來，屬於一個法國家族所有。要想參加競拍，競買人必須登記註冊，並繳納4.5萬歐元押金。去年12月，一枚乾隆玉璽在巴黎拍賣時，被一名中國收藏家以2100萬歐元(約合人民幣1.6億元)的高價拍走，創下這類物品拍賣的世界紀錄。

2010年，一枚乾隆玉璽在圖盧茲拍賣，被一位中國人以338.6萬歐元(約合人民幣2656萬元)拍得，包括手續費。2008年，也是在圖盧茲，一枚康熙皇帝(乾隆的祖父)的玉璽以540萬歐元(約合人民幣4236萬元)拍賣成交。