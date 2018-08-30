九月起Trimet加強服務　改巴士路線　延長輕鐵時間

（本報訊）由9月2日起，Trimet 為了加強服務，數條巴士路線及輕鐵服務時間有改。

272 號行走機場晚間巴士線：

無論你是在機場工作或是要趕搭飛機，每到零晨時份，所有公車都會停駛，非常不便。由9月2日起，Trimet 增設通宵行走機場至82街Stark 街巴士線，在機鐵（紅線）停駛的時提供服務，時間由零晨二點到四點，每一小時一班。

20號巴士線 Burnside/Stark（24小時）

57號巴士線 TV Hwy/Forest Grove（24小時）

這兩條線路是Trimet 多年來首次推出的24小時服務巴士線，配合新設的272號巴士線，市民就可從機場走到東南區再至Forest Grove 和格利森市。

除了現時的服務班次外，20號及57號線將在零晨12點至4點之間，每一小時一班次，行走格利森輕鐵總站至比弗頓車站。

73號巴士線 122街

這條貫通東車的南北兩面的巴士線將增加班次，每15分鐘一班。

81號巴士線 Kane/257街

這條通往Troutdale 工業區的81號將增班次，由早上六點至九點及下午四點至七點，每30分鐘一班。尾班車在晚上11點半開出。

96號巴士線 Tualatin/I-5

在上班和下班的繁忙時間之間，增至每30分鐘一班。

4號巴士線分兩條：4號Fessenden；2 號 Division

4號線是Trimet 最長的一條巴士線，為了提高效率，Trimet 決定將其一分為二：

2號線行走Division 街，由格利森巴士總站到市中心；4號線則行走市中心到Fessenden，乘客可在市中心的五街和六街分別轉2號線或4號線。

紅線的機場輕鐵線延長時間

從比弗頓轉車中心至機場的路線，尾班車將於11:03pm開出；

由機場至比弗頓轉車中心的尾班車將於零晨12:26開出；到達比弗頓轉車中心後將繼續駛至Willow Creek；

由玫瑰體育館（Rose Quarter）轉車中心到機場的晚間班次分別在11:55pm、12:25am及12:55am開出。

Trimet 表示，所有輕鐵線將在晚間增班次，讓乘客不用候車過久。

其它巴士路線亦有所改進，詳情請參閱網頁

https://trimet.org/alerts/service-change/2018fall/index.htm。