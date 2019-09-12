中醫師毛培忠博士最新研究成果獲嘉獎

出診永明堂精湛醫術為各方患者解病痛

（本報訊）本月初，曾在俄勒岡醫科大學（OHSU）做助理教授、研究員的毛培忠博士，應邀出席了「糖尿病和內分泌2019新加坡年會」，並做了《蛋白激素CART和它的抗氧化功能》的主旨演講，該項研究成果得到了國際有關專家的一致認可，並獲得本次新加坡年會的嘉獎。

自2003年起，毛培忠博士就在俄勒岡醫大從事老化和老年病相關的分子機制研究，特別是對最新激素之一的CART研究，獲得了美國心臟學會（AHA）的資助並在國際學術雜志發表多篇第一作者或通訊作者科學論文。

毛培忠博士和相關教授與同事一起，應用分子遺傳學和生化學方法鑒定了CART的第一個相互作用蛋白，它是細胞能量工廠一線粒體的琥珀酸脫氫酶（SDH），這使得對CART的研究深入到了能量代謝及抗氧化等的分子水平。值得一提的是，毛博士首先提出和證明了CART是一抗氧化激素，盡管其循環水平微量卻發揮著重要的生理作用。CART主要從腦/下丘腦、垂體、腎上腺和胰腺等分泌出來，通過作用於SDH，刺激能量產生，卻不明顯增加過氧化，又能中和和對抗氧自由基，從而保護腦、心、胰腺等許多重要器官和細胞免於過氧化損傷。作為身體重要的抗氧活激素，CART的這一新功能和新概念正在逐漸為同行們接受。

由於過氧化機制是公認的許多急慢性疾病（包括糖尿病、老年癡呆、帕金森綜合症等）和衰老相關的重要因素之一，這一神經多肽的發現與抗氧化研究無疑使人們對人類健康與長壽方面的認識又深化了一步。

曾有報道顯示，某些中藥（如補腎的仙靈脾等）可以刺激這一多肽CART的產生，這樣用科學的數據證明了中藥在防病治病及延年益壽方面所具有的獨特功效。

毛培忠博士早年畢業於河北醫大中醫系（現河北中醫學院）後在江西中醫藥大學攻讀中西醫結合研究生獲醫學碩士學位。在學期間在學科教授的指導下，揭示出了醫聖張仲景的經典方《當歸散》和中藥黃芩的安胎保胎現代機制，是通過調節卵巢的前列腺素水平以保護黃體細胞維持孕激素的產生。此研究成果發表在著名的中國中西醫結合雜誌，並獲得了江西省生理學會/中西醫結合會獎。

研究生畢業後，毛培忠博士在天津醫科大學從事生殖內分泌的基礎研究和臨床工作，獲一項國家專利。後赴日本獨協醫大訪問留學，接著進入北海道大學醫學院攻讀醫學博士學位。在學科教授團隊的指導下，他修正了一個重要的人類轉錄因子GCF的DNA 和氨基酸序列，使得該領域的各國科研工作者重新走上正確的研究道路。該項研究成果首先在日本北海道醫學雜誌發表，後來美國醫學圖書館和人類基因庫也據此引入正確的基因和蛋白質序列。這一基礎而重要的科研成果獲得了日本北海道醫學會獎。

自2016年初起，中醫師毛培忠博士即兼職於波特蘭永明參茸堂，利用自己多年學習和研究積累起來的中西醫理論與醫術，竭誠為有需要的患者服務。

一位到永明堂就診的華裔女士胃酸過多、胃脹不適多年，毛醫生辨證診斷為寒熱錯雜之心下痞證，中藥處方以辛開苦降益氣和胃的復方三副，藥後痼疾基本解除。

一年輕學生患者，月經紊亂，已連續四個月出血不止，幾個主管醫生的治療沒有效果，她終日苦惱不堪，最後來到了永明堂。毛醫生用加味逍遙丸等中成藥調理，使她內分泌系統功能漸漸恢復、出血停止，不久臉上終於露出了笑容。

一位美國老年人患者，前列腺肥大並伴有血尿，已有貧血症狀，醫院建議手術，老人有顧慮。因此第一次試著來到永明堂，毛醫生診為陰虛內熱、血熱妄行之證，三副藥後血止近半，使老人感到中藥的神奇作用，繼續治療數週後出血漸漸停止，並恢復正常生活。老人還特別寫信，感謝永明堂的這位醫術精湛的中醫師。

另一位外籍患者，左腿腫痛伴癢去醫院就診未發現其病因、治療無效，已拖至月餘並日見惡化。因疼痛難忍，病人來永明堂時先索要止痛藥。毛醫生拒絕了他的要求，告訴他一時的止痛於事無補，只能使血液循環變差、病情加重。後來患者服用了中藥復方四劑，處以清熱解毒、活血通絡之金銀花、毛冬青、玄參等，內服加外洗，數天後已基本痊愈，病人喜出望外。

據了解，毛醫生在永明堂每年就診的新患者均超過千人，大多獲得了較滿意的醫療效果。

也有一些患者曾在本地或外州的醫院就診，效果不理想，屬西醫的疑難病症，通過接受中醫診療，他們切實感受到了傳統中醫的博大精深，另一方面這也體現出中國傳統醫學在西方國家的潛在優勢和強大生命力。

中醫師毛培忠博士永明堂坐診時間為上午十時至下午六時，預約電話：503-775-9895。（圖片由永明堂提供）