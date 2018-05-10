中華獎學金基金會為本州華裔高中生畢業慶祝畢業 200多名學生家長朋友們出席晚宴　祝賀學生邁進人生下個階段

（本報訊）中華會館屬下中華獎學金基金會於周一晚（7日），假座黃上皇酒樓舉行一年一度的華裔高中生畢業晚會，宴請本市每位華裔高中畢業生，慶祝他們多年辛勤努力，終完成高中課程，踏入人生的另一階段。大會即場頒發特別獎于多位優秀的學生，並向到會的畢業生頒贈紀念品。

據了解，今年登記的華裔高中畢業生人是歷年之冠，有來自27家高中，超過170名學生。由於這一周剛好是多個大學先修課程的評核試，學生都忙於應付，所以出席晚宴的畢業生只有70多位，連同家人和朋友，共二百多人共聚一堂，慶祝這班莘莘學子努力的成果。

當晚的餐會由中華獎學金基金會委員 Irene Wong主持，Irene 簡單介紹了中華會館的歷史和基金會的成立。她表示，與基金會成立初時1964年的僅有26名華裔畢業生，今年的170多名華裔畢業生的數字已破了歷界的紀錄。

中華會館副主席李汝堯代表致詞，李副主席表示感到榮幸能參加晚宴，與學生和家長們分享他們的喜樂，他說高中畢業是邁向人生另一里程的轉捩點，人生由在父母監管下轉為獨立自主，他提醒畢業生們，在往後的人生旅途上，一定要學會保存和維護我們華人的文化和傳統。他又向席上的畢業生挑戰：要盡力做好．要站起來作領袖．要支持華人社區。

今年大會邀請有一半華裔血統的Alex Dang 作為今年的演講嘉賓。這位年輕人曾多次在不同的詩歌演講比賽中獲獎。他是一名口述藝術家，當晚他用撞擊詩歌（Slam Poet）的形式道出他來自移民難民家庭，父母在美國為子女生活而奮鬥的故事。他向學生們表示，要保持有一個開放的頭腦，放膽說出自己的心聲。

中華獎學金基金會當晚即場向多位學生頒發特別獎項。

首先頒發是青年公民獎（Junior Citizen），嘉獎學生在學業和服務社區上的努力與成就，特別是對華人社區做出的貢獻，獲優異獎的有來自David Douglas 高中的Danny Li，Tigard高中的Abigail Lam，而獲青年公民獎的是來自St. Mary’s高中的Lauren Lee。

第二是頒發最佳男女運動員獎，獲優異獎的有來自Cleveland 高中的Kamryn Yee， Christine Zhan, David Douglas 高中的Kyle Tang ，Lincoln 高中的Simon Chow。獲佳運動員獎的兩位學生均來自Cleveland 高中，他們分別是獲最佳女運動員獎的Mikayla Yee 和最佳男運動員獎的Michael Seid。

最後是頒發特別成就獎（Special Achievement Award），嘉獎學生在與中華文化有關領域的成就，獲優異獎的有Sunset高中的Jerrick Li，來自Southridge高中的Jessica Xiao 則獲大獎。

今年中華獎學金共設有32個由500元至3,000元的獎學金，和多個100元的獎學金頒發予成績優異的學生。獎學金申請人資格必須是美籍公民或永久居民，並具有二分之一華裔血統，曾就讀本地高中四個學期或至少兩年居住俄勒岡州，學習成績平均2.75分以上。今年獎學金申請截止日期是5月18日下午五時，詳請可查閱網頁http://www.oregonccba.org/scholarships/。

中華獎學金歡迎各界捐款支持本地優秀的華裔學生。有意支持該項目的同胞或機構請聯絡GloriaWong，電話：503-236-7966；Sarah Chung，電話：503-288-3819。