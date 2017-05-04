中華獎學金基金會一年一度華裔高中生畢業慶祝晚宴 學生家長朋友們齊集祝賀畢業生邁入人生下個里程

（本報訊）中華會館屬下中華獎學金基金會於周一晚（1日），假座紅茶館舉行了一年一度的華裔高中生畢業晚會，宴請本市每位華裔高中畢業生，慶祝他們多年辛勤努力，終完成高中課程，並學始踏入人生的另一階段。大會即場頒發特別獎于多位優秀的學生，並向到會的每位畢業生頒贈紀念品。

據中華獎學金基金會表示，今年登記的華裔高中畢業生人數近150人。由於這一周剛好是多個大學先修課程（AP）及國際文憑大學預科課程（IB）的評核試，學生都忙於應付，所以出席晚宴的畢業生只有60多位，連同家人和朋友，共百多人共聚一堂，慶祝這班莘莘學子努力的成果。

大會亦向學生宣傳該會向學生們提供獎學金的機會，幫助華裔優秀學生接受高等教育的人生旅程。

當晚的餐會由中華獎學金基金會委員 Shelley Wong主持，Shelley 簡單介紹了中華會館的歷史和基金會的成立。並首先邀得中華會館主席黃裔明致詞，黃主席表示感到榮幸能參加晚宴，與學生和家長們分享他們的喜樂，他恭賀學生們在過去的努力下獲得今天的成績。

今年大會邀請到華裔警員Curtis Chinn 作為今年的演講嘉賓。他是在波特蘭市土生土長的華裔，曾祖父是首位在波特蘭市出生的華人，Curtis是一位保安專材人士，曾擔任前副總統、前市長及多位政府要員的保安工作。他講述先輩到舊金山找尋更好的生活期間所經歷的困難，再比較之後在美移民的生活，是一代較一代好，他勸喻年輕一代，不要沉迷在現今流行的網上社交媒體，要明智地善用時間，多與人溝通，透過別人的經驗，你學的會更多。學生在高中畢業後，如何選擇前路呢，他說不要怕做錯，只要勇敢向前行。

中華獎學金基金會當晚即場向多位學生頒發特別獎項。

首先頒發是特別成就獎（Special Achievement Award），嘉獎學生在與中華文化有關的領域的成就，結果獲優異獎的有Lincoln 高中的Alisha Zhao，Wilsonville 高中的Kylee Kamikawa，來自Centennial 高中的Jason Hui 獲得大獎。

第二是頒發最佳男女運動員獎，獲優異獎有Beaverton高中的Grayson Wong和Franklin高中的Jessica Yu。來自Centennial高中的Jill Uyeda 獲最佳女運動員獎和Lincoln 高中的Nicolas Chu獲最佳男運動員獎。

最後頒發的是青年公民獎（Junior Citizen），嘉獎學生在學業和服務社區上的努力與成就，特別是對華人社區做出的貢獻，獲優異獎的David Douglas 高中的Karen Zhang，Tigard高中的Brittney Eng，Franklin 高中的Yan-Tung Choi，而青年公民獎得主是來自Wilsonville 高中的Kylee Kamikawa。

中華獎學金宗旨是獎勵與幫助即將在大學深造的、優秀的華裔高中畢業生，傳承並弘揚華人尊師重教的優良傳統。今每年設有共二十六個由500元至1,500元的獎學金，和多個100元的獎學金頒發予成績優異的學生。獎學金申請人資格必須是美籍公民或永久居民，並具有二分之一華裔血統，曾就讀本地高中四個學期或至少兩年居住俄勒岡州，學習成績平均2.75分以上。今年獎學金申請截止日期是5月19日下午五時，詳請可查閱網頁http://www.oregonccba.org/scholarships/。

中華獎學金歡迎各界捐款支持本地優秀的華裔學生。有意支持該項目的同胞或機構請聯絡GloriaWong，電話：503-236-7966；Sarah Chung，電話：503-288-3819。