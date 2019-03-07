中華會館高中生畢業晚宴現已開始接受報名 家有子女今年高中畢業　請立即登記

（本報訊）每年的五月初，砵崙中華會館都會為應屆華裔高中畢業生舉行慶祝晚宴，今年的晚宴定於五月六日（星期一）下午六時半在黃上皇酒樓舉行。

中華會館屬下中華獎學金基金會每年都希望能召集本州所有應屆華裔高中畢業生及其家人，一起慶祝學生經過多年辛勤努力，終完成高中課程，並開始踏入人生的另一階段。

但礙於私隱法例的限制，學校不能向中華會館透露學生所屬族裔的資料，中華會館希望能透過本報將這消息傳達到每位高中畢業生，並請學生於3月31日前登記，以方便中華會館們發出邀請，參加五月六日的慶祝晚會。

另外，每年中華會館均會從報名的學生中選出年度青年公民獎（Junior Citizen）、年度最佳男女運動員等獎項，負責評選的委員會將從登記的的應屆高中畢業生名單中選出各獎項的合資格人選，並將在晚宴中宣佈得獎名單和即場頒發獎牌。同時，亦向各出席的畢業生派發$100獎學金的申請表格。

在本地的華人善長們的支持下，今年中華會館均向應屆華裔高中生畢業生提供31個由500元至3,000元的個人獎學金，申請獎學金的學生們，可向就讀中學的學生輔導部（Counseling office）或College Career Centers（大學職業中心）索取申請表格。又或可到中華會館網頁www.oregonccba.org下載申請表。

獎學金申請人資格必須是美籍公民或永久居民，並具有二分之一華裔血統，曾在高中四個學期或至少兩年居住俄勒岡州，學業成績平均在3.5分以上。

如你家中或是親朋家中，有子女或是孫兒，是在今年高中畢業的，請立即與主辦單位聯絡，報名參加畢業晚會，並申請由中華會館頒發的各項獎學金。