中華會館頒發2020年度獎學金 因疫情關係本年大會透過網上進行

(本報訊)砵崙中華會館獎學金委員會2020年度獎學金頒發儀式,7月26日在網上透過Zoom行。中華會館主席李汝堯與其他獎學金委員、獲獎學生以及家長等均參加了這次Zoom 會議。

因著疫情關係,中華會館每年為高中畢業生舉行的畢業晚宴被迫取消,而獎學金頒獎會則改以視像形式在網上舉行。

砵崙中華會館是本地歷史最悠久的僑社之一,多年以來一直致力於對華裔子女的培養及教育。中華會館獎學金委員會成立於1963年,50多年來,每年均向升讀大學的優秀華裔應屆高中生頒發獎學金,以資助他們繼續深造。該項善舉得到華裔社會各界熱心人士及多家僑團的積極響應,捐出多個獎學金。

今年大會的25個獎學金得主如下:

Kamlyn Ann Gee Yosick (Grant 高中) – Andrew and Hoai Leung 獎學金 $2,000

Jui-En Rayen Lee (Beaverton Health/Science) – Hung Lai Ma Leung 紀念獎學金 $2,000

Tony W. Chen (Franklin 高中) – Yim Leung 紀念獎學金 $2,000

Sally Feng Huang (David Douglas 高中.) – Warren and Ella Chung 紀念獎學金 $1,500

Rupert Michael Li (Jesuit 高中) – Fred M. and Jane S. Wong 獎學金 $1,200

Grace Leong Healy (Cleveland高中) – Dr. Sam B. and Betty Liu 紀念獎學金 $1,000

Franklin Chu (Century 高中) – Ying Shun Wang 紀念獎學金 $1,000

Connor Michael McClean (Mountainside 高中) – Liu Chi 紀念獎學金 $1,000

Caroline J. Lee (St. Mary’s Academy) – George and Mary Leong 紀念獎學金 $1,000

Leon Song (McNary 高中) – Elizabeth Wong and Mrs. J.P. Quon 紀念獎學金 $1,000

Angela Tang (Beaverton 高中) – Andrew Yang 紀念獎學金 $1,000

Janine Z. Li (Centennial 高中) – Bruce and Gloria Wong 獎學金 $1,000

Jessica Joyce Lee (Madison 高中) – Robert K. Saiget 紀念獎學金 $1,000

Danny Zhu (David Douglas 高中) – Kelly H. Wong 紀念獎學金 $1,000

Wan Jun He (Aloha 高中) – David Lee Quan 紀念獎學金 $1,000

Hao Lang Li- (Centennial 高中) – Hap Y. Wong 獎學金 $1,000

Kellen Ko (Westview 高中) – Rosemary Lee 紀念 獎學金 $1,000

Josiah T. Yuen. (McMinnville 高中) – Ronald and Joanne Woo 獎學金 $1,000

Li Kamau Lambert (Catlin Gabel高中)- Wing Kong Chan 紀念獎學金 $500

Jing Heng Zeng (Franklin 高中) – Shelton and Isabella Low 紀念獎學金 $500

Allison Chen Wills (Scappoose 高中)- Tarcy N and Priscilla Lee 紀念獎學金 $500

Kelly Ann Schooler (Grant 高中) – Wing Jung and Poy King Lee 紀念獎學金 $500

Christopher Sun (Lake Oswego 高中.) – Harlan and Nancy Luck 紀念獎學金 $500

Jada Lyn Dickerson (Scappoose 高中) – Jack and Hazel Lee 紀念獎學金 $500

Long Chak (Clackamas 高中) – Oregon C.C.B.A. 獎學金 $500

另外,每年的三項特別獎:青年公民獎(Junior Citizen)、女運動員獎和男運動員獎,今年獲獎學生如下:

青年公民獎(Junior Citizen),嘉獎學生是來自俄勒岡州比弗頓科技學院(Beaverton School of Science and Technology)的Jui-En Rayen Lee;獎項主要提供給廣泛回饋予社區,特別是華人社區的同學。Rayen一直是當地醫療中心和華人服務中心的義工。他亦是校內亞洲文化學會的創始人,教會的青年小組負責人,台灣文化大使協會會員,搖玲隊的成員和教練。他將往Pittsburgh大學繼續學業。

女運動員獎,嘉獎學生是Madison 高中的Jessica Lee。她在排球運動中曾擔任隊長,並獲得MVP和所有聯賽榮譽獎。她也是網球隊的隊長,屢獲佳職。她還參與過籃球,羽毛球和乒乓球等運動。Jessica

前往俄勒岡州立大學就讀。

男運動員獎,嘉獎學生是俄勒岡州比弗頓Mountainside High School的Connor Michael McClean。他曾擔任足球隊長、擔任高爾夫球場隊長,也在籃球隊中則任隊長並獲得全年最佳防守球員。他將在加利福尼亞的Dominion大學繼續學業並參加該校的籃球隊。

另外,在獎學金的得獎名單中,Jesuit 高中的應屆畢業生Rupert Michael Li入選了全美最負盛名的十大科學數學學者獎中的第四名,他在數學研究和其數學和邏輯問題解決能力方面,為他贏取了12萬5千元獎學金!他將前往麻省理工學院攻讀本科。