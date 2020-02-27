中華會館關注華人商戶受疫情影響 呼籲華人如常生活　幫中國抗疫同時也幫本地華人社區



（本報訊）針對波特蘭華人社區持續對新冠肺炎疫情表現恐慌，不少華人擔憂這病毒會在本社區爆發，大大減少出外，嚴重打擊本地華人經濟活動。中華會館特別在周三中午舉行緊急新聞發佈會，邀來了各受影響行業的代表講述目前的情況，希望鼓勵華人如常生活，出外消費，不要讓華人社區的經濟委縮。就如主持發佈會的廖懷澤說，不要將自己「監禁」起來！

在發佈會上首先發言的是中華會館主席李汝堯，他說，全球疫情造成民眾慌亂，影響了全球的貿易、旅遊和經濟。他留意到在華人社區中不少人士或團體均盡力找來物資寄回中國，協助當地的人士或是親朋渡過難關；他希望大家也能關注到本地華人社區也正受到這疫情的影響。不少本地華人受謠言影響造成過渡恐慌，不出外消費。李主席指出，華人這舉動實在就像一些美國人對亞裔人士的歧視和有偏見的一個翻版。因為這偏見，不少餐館、超市，甚至各行業的生意大幅下滑，有不少老板們都在擔心如何支付租金、如何支付員工薪金，如情況如此下去，更有可能要結業。最後李主席說：在這關鍵時刻，華人應該團結起來互相支持，守望相助，共度難關；幫助國內抗疫同時也幫助本地華人社區，免得華人社區愈趨委縮。

永明堂的余老板亦表示店舖生意亦受到影響，甚至有客人入到店內購物也展現出「害怕你們是中國人」的舉動，他指出目前未有確診個案，加上波特蘭市的環境跟中國的不一樣，大家只要注意衛生就不用怕，他說怕的話就到永明堂喝一杯抗疫茶。一向關心社區的永明堂在這段時為社區免費供應抗疫茶，希望藉此能出一點力，維護民眾的健康。

海城酒樓的Lisa亦指出餐館生意大跌，平時每天到來吃點心的長者和熟客們都不見了。

中華會館秘書李素英亦呼籲各界不用過份擔心，在沒有疫情的情況下，大家應如常的生活。

祥發超市的麗姐表示超市的零售生意跌幅不大，但批發的生意卻大受影響，單是說大部份本地社團的春宴都取消了，無論是餐館或是食品批發商都直接受牽連，麗姐指出：不少客人都表示長此下去，可能都要關店了。

華商云集的翡翠區委員許張淑儀呼籲大家不要整天沉在看手機如海量的訊息，令自己代入了疫區的情況，也不要隨便相信微信號和群組所發出的不實訊息，謠言的殺傷力比病毒更甚。只要大家多關注個人衛生，如常的外出活動在目前是沒有問題的。同時從中國或其它疫區回美的人士，應要尊重他人，嚴守14天自我隔離的規則。她提到今年本地的中國年慶祝活動也因新冠疫情而遜色，多個社團宣佈取消春宴，她特別指出，大部份社團是因為大家不願出外而令到活動被迫取消的，而不是所有社團都害怕病毒。同時，她希望，不要因為大家不出外消費的行為，使到其他族裔人士也認為華人和華人商舖都是有問題的，這對社區的傷害更大，也是社區不願見到的情況。

中華會館中文秘書廖懷澤提到，餐館業一路以來是華人社區的經濟支柱，飲食業搞活了，我們華人在美國才有出路、才有生存的空間。希望大家能恢復對中餐館的信心，不要無謂的將自己「監禁」在家中。

美國的衛生部門已全天候嚴密監控病毒在美的發展情況，並隨時向民眾公開訊息，民眾亦無需過度擔心影響正常生活。

另外，已宣佈取消春宴的社團包括有龍岡公所、溯源堂、至考篤親、海宴公所、秉公堂等，除了協勝公所、李氏公所、黃氏公所決定如期舉行外，其如社團仍在密切留意情況。