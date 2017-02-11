中華會館開始接受應屆華裔高中生畢業生報名參加晚宴及獎學金 家有子女今年高中畢業　請立即報名登記　2月2０日截止

（本報訊）每年的五月初，砵崙中華會館都會為應屆華裔高中畢業生舉行慶祝晚宴，今年的晚宴定於五月一日（星期一）下午六時半在紅茶館舉行。

中華會館每年均為本州所有的華裔高中生舉辦畢業晚宴，讓高中畢業生與父母和親人一起慶祝這件人生大事之一。同時亦為應屆華裔高中畢業生提供獎學金。但由於私隱法例的限制，學校不能向中華會館透露學生所屬族裔的資料，中華會館希望能透過本報將這消息可傳達到每位高中畢業生，並請學生於本月二十日前登記，以方便中華會館向父母們發出邀請，參加五月一日的慶祝晚會。

另外，每年中華會館均會從報名的學生中選出年度青年公民獎（Junior Citizen）、年度最佳男女運動員等獎項，負責評選的委員會將中登記的學生中選出各獎項的合資格人選，並將在晚宴中宣佈得獎名單。

同時亦向應屆華裔高中生畢業生頒發24個由500元至1500元的個人獎學金，如申請獎學金的學生們，可向就讀中學的學生輔導部（Counseling office）或College Career Centers索取申請表格。如未能獲得獎學金申請表的學生，請直接聯絡Sarah Chung 電話：503-288-3819索取。

獎學金申請人資格必須是美籍公民或永久居民，並具有二分之一華裔血統，曾在高中四個學期或至少兩年居住俄勒岡州，學習成績平均3.5分以上。