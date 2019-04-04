你家有子女今年高中畢業嗎？

中華會館誠邀應屆畢業生出席畢業晚宴

（本報訊）砵崙中華會館定於五月六日（星期一）下午六時半在黃上皇酒樓為應屆華裔高中畢業生舉行慶祝晚宴。如家人中有今年高中畢業的子女，請立即與主辦單位聯絡，以便他們出發邀請。

中華會館屬下中華獎學金基金會每年都邀請本州所有應屆華裔高中畢業生及其家人，一起慶祝學生多年辛勤努力的結果，終完成高中課程，並開始踏入人生的另一階段。

雖然今年的報名截止日期已過，但中華會館盡量希望每位畢業生都能出席晚會，所以延長報名日期。

除了慶祝學生完成高中課程外，在晚會中，中華會館均會從報名的學生中選出年度青年公民獎（Junior Citizen）、年度最佳男女運動員等獎項，並將在晚宴中宣佈得獎名單和即場頒發獎牌。同時，亦向各出席的畢業生派發$100獎學金的申請表格。

在本地的華人善長們的支持下，今年中華會館均向應屆華裔高中生畢業生提供31個由500元至3,000元的個人獎學金，申請獎學金的學生們，可向就讀中學的學生輔導部（Counseling office）或College Career Centers（大學職業中心）索取申請表格。又或可到中華會館網頁www.oregonccba.org下載申請表。

獎學金申請人資格必須是美籍公民或永久居民，並具有二分之一華裔血統，曾在高中四個學期或至少兩年居住俄勒岡州，學業成績平均在3.5分以上。

查詢畢會晚會的請聯絡 Janet Lee 503-698-7356或 電郵至 *protected email* 。

查詢有關獎學金事宜的請撥電503-288-3819 Sarah Chung或503-236-7966 Gloria Wong。