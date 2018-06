中華會館獎學金委員會頒發年度獎學金 八十七名優秀華裔高中畢業生獲得資助

(本報記者俄廣才攝影報導) 砵崙中華會館獎學金委員會2018年度獎學金頒發儀式,於6月10日在該館禮堂舉行。

來自波特蘭、比弗頓、Gresham、Clackamas、Lake Oswego等地區的87名優秀華裔應屆高中畢業生獲得了嘉獎。其中52名學生獲得100美元獎學金,35名學生獲得了500至3,000美元不等的獎學金。

中華會館獎學金基金會主席張梁美麗、中華會館副主席李汝堯,以及獎學金委員會委員Henry Jung等出席儀式,並為獲獎學生頒發獎學金,獲獎學生以及家長百餘人參加了頒獎典禮。

獎學金基金會主席張梁美麗、中華會館副主席李汝堯、委員Leo Hos Robert等先後致辭,表彰同學們的刻苦與努力,祝賀他們所取得的優異成績,鼓勵學生們要再接再厲,爭取做一個有益於社會的棟樑之才。同時感謝長期以來樂捐善助的機構與個人,為資助華裔子弟所做出的貢獻。

砵崙中華會館是本地歷史最悠久的僑社之一,多年以來一直致力於對華裔子女的培養及教育,中華會館獎學金委員會成立於1963年,50多年來,每年均向升讀大學的優秀華裔應屆高中生頒發獎學金,以資助他們繼續深造。該項善舉得到華裔社會各界熱心人士及多家僑團的積極響應。

獲得2018年度獎學金優秀學生名單如下:

優等獎35名:

Andrew Frederik Ho (Cleveland高中)-3,000元Yim and Hung Leung 紀念獎學金、

Jeanne Xiuming DeMeo (Cleveland高中)-2,000元 Andrew and Hoai Leung獎學金、

Winnie Yi Ching Woo (Lakeridge高中)-1,500元波特蘭高雄姊妹市協會獎學金、

Feeyee Zhen (Franklin 高中)-1,500元Warren and Ella Chung 紀念獎學金、

Alexia Kim Wong (Westview 高中)-1,200元 Fred and Jane Wong獎學金、

Jerrick Kuanglin Li (Sunset 高中)-1,200 Wally, Linda & Calvin Seid紀念獎學金、

Madeleine Ines Chen (Lake Oswego 高中)-1,000元Dr. Sam B. and Betty Liu 紀念獎學金、

Lawrence Kingya Takemoto (Southridge 高中)-Ying Shun Wong 紀念獎學金、

Abigail Chang Lam (Tigard 高中)-Liu Chi 紀念獎學金、

Kristin Xiomei Wong (Lakeridge 高中)-George and Mary Leong 獎學金、

Huiying Lin (Lincoln高中)-1,000元Elizabeth Wong/Mrs. JP Quon 紀念獎學金

David William Chen (Sunset 高中)-1,000元Andrew Yang 紀念獎學金、

Madison Mai-Lan Cheung (Beaverton 國際學校)-1,000元William and Ida Moe 紀念獎學金、

Jade Wong (City Christian 高中)-1,000元Bruce and Gloria Wong 獎學金、

Jessica Xia (Southridge 高中)-1,000元Robert K. Saiget 紀念獎學金、

Nicholas Charles Ung (Tigard 高中)-1,000元Kelly Wong 獎學金、

Honna Li (Westview 高中)-1,000元David Lee Quan獎學金、

Aaron Sha (Jesuit高中)-Wing Kong Chan 紀念獎學金、

Grace Julia Lee (Madison高中)- Elizabeth Wong/Mrs. JP Quon 紀念獎學金、

Danny Li (David Douglas高中)- Shelton and Isabella Low 紀念獎學金、

You Lian Sophia Weiner (Lincoln 高中) - Tarcy and Priscilla Lee 紀念獎學金、

Chuying Su (David Douglas高中)- Wing Jung and Poy King Lee 紀念獎學金、

Michael Huang (La Salle高中) - Wong Family Association 獎學金、

Emily Wong (Franklin高中) - Wong Family Association 獎學金、

Jeanette Chen (Franklin高中) -Harlan and Nancy Luck 獎學金、

Chloe Sze-Ying Chiu (Westview高中) - Jack and Hazel Lee紀念獎學金、

Hannah Le Han (Tigard高中) - Donald and JoAnne Hong紀念獎學金、

Christine Zhan (Cleveland高中) -中華會館獎學金、

William Hansell Tsai (Cleveland高中) -中華會館獎學金、

Cara Chan McClean (Southridge d高中) - 砵崙李氏公所獎學金、

Anthea Shin-Li Leng (Lincoln高中) -波特蘭華人獎學基金

Mikayla Alicyn Yee (Cleveland高中) -波特蘭華人獎學基金

Fisher Ward Ng (Riverdale高中) -波特蘭華人獎學基金

Christine Ja Tin Chu (Sunset高中) -波特蘭華人獎學基金

Renee Victoria LuYe Baker (Gladstone高中) -波特蘭華人獎學基金

獲一百元獎學金的有52名學生(GPA3.5及以上)名單:Angela Chen (Madison高中) 、Kelly Chen (Franklin高中)、William Ho-Wing Lau(Clackamas 高中) 、Taylor Brittney Lee(Franklin高中) 、Tiffany Ka-Wai Ong(Clackamas 高中) 、Tony Wu (Cleveland高中)、Nanyi Ryan Yang(Clackamas 高中) 、Bethany Che-Wing Chan (Clackamas 高中) 、Elizabeth Chin (David Douglas高中)、Kristina Lee (Tigard高中) 、Michael Seid (Cleveland高中)、Kyle Tang (David Douglas高中)、Jessica Yang (Corbett高中) 、Allan Siyong Zhang (Tualatin高中)、Hailee Ryan (Central Catholic高中) 、Angela Tam (Lakeridge高中) 、Elaine Yang (Lincoln高中) 、Lauren Jin Ye Lee (St. Mary’s Academy) 、Megan Armentrout (Cleveland高中)、Jia Hao Chen (Centennial高中)、Justin Zhao (David Douglas高中)、Kathy Chen (Centennial高中) 、Mengpu Li (Clackamas高中) 、Vivian Ying Ma (Catlin Gabel 高中)、Vanessa Edith Ong (Clackamas 高中) 、JinYao Hu(Clackamas 高中) 、Yingjun Huan g(Clackamas 高中) 、Samantha Phuong-Vy Le (Lake Oswego高中)、Annie Lei (David Douglas高中)、Maggie Li(David Douglas高中)、Zhanhong Liang(David Douglas高中)、Alexander Wang (Lincoln高中) 、Ethan Chin (Cleveland高中)、Annie Cunningham(Benson高中) 、Sienna Glenn(David Douglas高中)、Kevin Lin(David Douglas高中)、Jacquie Yu(Clackamas 高中) 、Andrew Seng Wong(Clackamas 高中) 、Audrey Fu(Lake Oswego高中) 、Alana Duong(Clackamas 高中) 、Amy Li (Franklin高中) 、Kamryn Kelli Yee (Cleveland高中)、Sandra Yong Shan Li (Clackamas 高中) 、Laura Prock (Tigard高中) 、Chung Kwong(David Douglas高中)、Antony Guan( David Douglas高中)、Jeremy Wang (Southridge高中) 、Cedric Nicholas Wong (Lincoln高中) 、Ying Chak (Portland Christian高中) 、Marcius Tze-Lok Chan (Clackamas 高中) 、Judy Lam (Franklin高中)、Jian Xu(Franklin高中) 。