中華會館獎學金委員會頒發年度獎學金 七十一名優秀華裔高中畢業生獲得資助

(本報訊)砵崙中華會館獎學金委員會2017年度獎學金頒發儀式,於6月11日在該館禮堂舉行。來自大波特蘭地區的71名優秀華裔應屆高中畢業生,獲得了總數為25,900美元的年度獎學金。

中華會館獎學金委員會主席梁美麗、中華會館副主席李汝堯先後致辭,表彰同學們的刻苦與努力,祝賀他們所取得的優異成績,鼓勵學生們要再接再厲,爭取做一個有益於社會的棟梁之才。同時感謝長期以來樂捐善助的機構與個人,為資助華裔子弟所做出的貢獻。

砵崙中華會館是本地歷史最悠久的僑社之一,多年以來一直致力於對華裔子女的培養及教育,中華會館獎學金委員會成立於1963年,50多年來,每年均向升讀大學的優秀華裔應屆高中生頒發獎學金,以資助他們繼續深造。該項善舉得到華裔社會各界熱心人士及多家僑社的積極響應。

獲得2017年度獎學金優秀學生名單如下:

優等獎26名: Yang Huang (David Douglas 高中)獲1,500元Warren and Ella Chung 紀念獎學金、Eaton Lin (West Linn高中) 獲1,500元波特蘭高雄姊妹市協會獎學金、Allina Chang (Sunset 高中)獲1,200元 Fred and Jane Wong 獎學金、Renee Zhang (Lincoln高中)獲1,000元Wally, Linda, Calvin Seid 紀念獎學金、Sierra Ha (Clackamas 高中)獲1,000元Dr. Sam B. and Betty Liu 紀念獎學金、Brandon Hong (Westview 高中)獲1,000元Ying Shun Wong 紀念獎學金、Jill Uyeda (Centennial高中)獲1,000元Liu Chi 紀念獎學金、Isabella Lian (International Beaverton 高中) George and Mary Leong 獎學金、Ceanna Pang (Franklin高中) 獲1,000元Elizabeth Wong/Mrs. JP Quon 紀念獎學金、Serenity Wade (Cleveland高中) 獲1,000元Andrew Yang 紀念獎學金、Jiaxin Zhang (David Douglas高中)獲1,000元William and Ida Moe 紀念獎學金、Connor Chin (Sunset 高中) 獲1,000元Bruce and Gloria Wong 獎學金、Emily Ma (Lincoln高中) 獲1,000元Robert K. Saiget 紀念獎學金、Selena Zhan (Franklin 高中) 獲1,000元Kelly Wong 獎學金、Alexander Yao (David Douglas高中) 獲500元Wing Kong Chan 紀念獎學金、David Zhan (Franklin 高中)獲500元Elizabeth Wong/Mrs. JP Quon 紀念獎學金、Jason Hui (Centennial高中)獲500元Shelton and Isabella Low 紀念獎學金、Nicolas Chu (Lincoln 高中)獲500元Tarcy and Priscilla Lee 紀念獎學金、Austin Chang (Sunset 高中)獲500元 Wing Jung and Poy King Lee 紀念獎學金、Grayson Wong (Beaverton 高中)獲500元Wong Family Association 獎學金、Kylee Mei Kamikawa (Wilsonville 高中)獲500元 Wong Family Association獎學金、Christopher Fu (Lake Oswego 高中) 獲500元Harlan and Nancy Luck 獎學金、Grace Tang (International Beaverton高中)獲500元David Lee Quan 獎學金、Olivia Tang (International Beaverton高中)獲David Lee Quan 獎學金、Alisha Zhao ((Lincoln高中) 獲500元中華會館獎學金、獎學金、Silu William Men (Sunset高中) 獲500元中華會館獎學金。

獲一百元獎學金的45名學生(GPA3.5及以上)名單:Lilian Chan (Clackamas 高中) 、Ming Fung (Sam Barlow高中) 、Tina Ng (David Douglas高中)、Jessica Yu (Franklin高中)、Tyler Ha (Clackamas高中)、Victoria Liu (Tigard 高中)、Ya-Li Lizik (Cleveland高中)、Karmen Ngo (West Salem高中)、Anne Chhing (Beaverton高中)、Evan King (West Linn高中)、Jing Hui Chen (Franklin高中)、Jeff Cui (Sunset高中)、Saioa Lostra (Wilson高中)、Yan-Tung Choi (Franklin高中)、Sara Fun (Tualatin高中)、Brittney Eng (Tigard高中)、Sabreena Yang (West Salem高中)、Anika Hwe Todt (Lake Oswego高中)、Emma Ly (LaSalle高中)、Ling Chan (Franklin高中)、Nga Teng Chan (Centennial高中)、Sun Xin Ye (David Douglas高中) 、Steven Lai (Southridge高中)、Christina Tsai (International Beaverton高中)、Vivian Ye (David Douglas高中)、Austin Liao (Westview高中)、Adam Louie (Clackamas高中)、Tiana Warner (Clackamas高中)、Tristan Tam (Centennial高中)、Matthew Lee (David Douglas高中)、Jason Wong (Central Catholic高中)、Jason Yu (Franklin高中)、Nelson Wong (Clackamas高中)、Emily Chan (Clackamas高中)、Suping Guan (David Douglas高中)、Tahni Warner (Clackamas高中)、Xinyu Susan Song (Franklin高中)、Shasha Yu (Franklin高中)、Angela Lu (Clackamas高中)、Jasmine Yuen (Clackamas 高中) 、Lorissa Yuen (Sunset高中)、Jialin Liu (Franklin高中)、Makenna Wong (Lake Oswego 高中) 、Anna Chen (Franklin高中)、Aaron Leng (Lincoln高中)。