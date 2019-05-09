中華會館為本州華裔高中生慶祝畢業 祝賀學生邁進人生下個階段

（本報訊）中華會館屬下中華獎學金基金會於周一晚（6日），假座黃上皇酒樓舉行一年一度的華裔高中生畢業晚會，宴請本市每位華裔高中畢業生，慶祝這班莘莘學子努力的成果，並踏入人生的另一階段。大會即場頒發特別獎于多位優秀的學生，並向到會的畢業生頒贈紀念品。

今年登記的100名華裔高中畢業生分別是來自23家高中。

當晚的餐會由中華獎學金基金會委員 Irene Wong主持，Irene 簡單介紹了中華會館的歷史和基金會的成立。她表示，與基金會成立初時1964年的僅有26名華裔畢業生，今年的170多名華裔畢業生的數字已破了歷界的紀錄。

中華會館主席李汝堯代表致詞，李主席表示感到榮幸能與學生和家長們分享他們的喜樂，他說高中畢業是邁向人生另一里程的轉捩點，人生由在父母監管下轉為獨立自主，他提醒畢業生們，在往後的人生旅途上，一定要學會保存和維護我們華人的文化和傳統，並在將來回餽華人社區。

今年大會邀請到從事廣告行業的Tracy Wong 作為今年的演講嘉賓。Tracy 首先講述自己尋找理想職業和進行廣告行業的心路歷程。最後他向在座的畢業生們作出了三個提醒。第一是是按自己所熱愛的，找尋一份喜歡的職業，因為畢業後，你要在選擇的一行中最少工作88,320個小時。第二是，你擁有的才智只是成功的一半，餘下的一半是要懂得和人相處。第三是，要誠實、仁慈，否則沒有人願意與你合作。

中華獎學金基金會當晚即場向多位學生頒發特別獎項。

首先頒發是青年公民獎（Junior Citizen），嘉獎學生在學業和服務社區上的努力與成就，特別是對華人社區做出的貢獻，獲優異獎的有來自Clackamas 高中的Malia Masterson，Wilsonville 高中的Hannah Budroe，而獲青年公民獎的是來自Wilsonville高中的Sydney Kamikawa。

第二是頒發最佳男女運動員獎，男運動員獎方面，來自David Douglas 高中的Henry Li獲優異獎， 來自Clackamas高中的Kevin Chan獲最佳男運動員獎 。女運動員獎方面，來自Clackamas高中的Sydney Huang 和Malia Masterson分別獲優異獎， 最佳女運動員獎由Benson 高中的Shayla Jing Hua Zhen 獲得。

最後是頒發特別成就獎（Special Achievement Award），嘉獎學生在與中華文化有關領域的成就，獲優異獎的有Wilsonville高中的Makayla Bruce和West Linn高中的Philip Chan，特別成就獎得主是West Linn高中的Aliris Tang。

中華獎學金基金會亦準備了多份抽獎禮品與畢業生慶祝。在大合照後，晚會正式結束。主持人Irene Wong提醒學生們要申請由不同捐贈者贊助多個獎學金。

今年中華獎學金共設有32個由500元至2,000元的獎學金，和多個100元的獎學金頒發予成績優異的學生。獎學金申請人資格必須是美籍公民或永久居民，並具有二分之一華裔血統，曾就讀本地高中四個學期或至少兩年居住俄勒岡州，學習成績平均2.75分以上。今年獎學金申請截止日期是5月17日下午五時，詳請可查閱網頁http://www.oregonccba.org/scholarships/。

中華獎學金歡迎各界捐款支持本地優秀的華裔學生。有意支持該項目的同胞或機構請聯絡Gloria Wong，電話：503-236-7966；Sarah Chung，電話：503-288-3819。