中華會館歡送駐西雅圖辦事處處長范國樞



（本報訊）駐西雅圖辦事處處長范國樞即將榮調回台灣，砵崙中華會館於上周五舉行了歡送會。由於疫情關係，只作有限人數邀請。出席者包括中華會館主席李汝堯、英文秘書李素英、中文秘書廖懷澤、理事應書琪和僑務委員林國楨等。

下午三時多，范國樞處長伉儷到達中華會館，李汝堯主席帶領眾人先往會館頂樓的博物館參觀，范處長及夫人也驚歎中華會館的源遠歷史和先輩留下的珍藏品。

歡送會正式舉行，范國樞處長首先多謝各人熱烈的招待，每次來波特蘭也有賓至如歸之感。處長還提及近日新冠疫情於台灣的狀况，例如社交距離、口罩、學校停課等等，台灣政府確然做足防護，才做到今天不錯的成績(相對其他國家，台只有四百多確疹，7人死亡，實在不賴）。在五月開始，台每日生產二千多萬口罩供應台灣本土還捐獻各地，他對此感到安慰自豪。例如本地麥魯瑪懸的社區也收到台灣政府的口罩捐贈。處長於翌日還會往華盛頓州的Yakima懸作探訪。

處長十分歡迎各位於疫情退卻後到訪台灣。並表示台灣是做足疫情防護措施的，就如他和太太這次回台也需在隔離2星期，証實健康才可自由回家或如常工作。

是日晚上，還設歡送晚宴，台灣工商會會長陳宏麒亦出席，互送紀念禮品歡送處長。

中華會館主席李汝堯及理事應書琪均表示感謝范國樞處長於西雅圖年多來在本地的熱忱服務，並祝福他返台後工作更見順利如意。跟著由李汝堯主席代表中華會館致送刻有「功在砵崙」的褒揚牌匾予范處長，范國樞處長亦贈回禮品予中華會館，在歡送會上彼此暢談，大家紛紛獻上依依惜別的祝福，場面溫馨，依依不捨。

范國樞處長於2018年12月到任駐西雅圖臺北經濟文化辦事處處長職務。在任期間不斷與僑胞熱絡交流，共同努力推廣僑務工作。