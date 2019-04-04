中華會館新春晚宴暨獎學金籌款晚　嘉賓滿堂共襄善舉

李汝堯主席表示正起草選舉守則 將在月內宣佈選舉日期

（本報記者彭振生攝影報導）因風雪關系，原定在二月舉行的中華會館春宴改在周一（4月1日）晚在黃上皇酒家熱烈舉行。

駐西雅圖臺北經濟文化處范國樞處長及陳冠廷副領事、文教中心主任陳敏永伉儷、波特蘭警察副局長Rayn Lee、商界、社會賢達及各堂所代表等，共二百多人出席了當晚的宴會。

於七時許，司儀Venessa Sin宣佈2019春宴盛會正式開始。粵聲音樂社在埸演奏中樂，及中華會館醒獅團在鑼鼓聲中起舞，並邀得駐西雅圖臺北經濟文化處處長范國樞、駐西雅圖文教中心主任陳敏永及中華會館主席李汝堯進行採青儀式。

中華會館主席李汝堯致歡迎詞，多謝大家來臨，並十分感謝各界對中華會館所舉辦之活動、中華學校、博物館等一直的支持。寄望會館來年有更好的發展。

駐西雅圖臺北經濟文化處處長范國樞致詞，道出中華會館做出這樣出色的成績令人讚歎。會館對於推廣中華傳統文化活動實在不遣餘力。並祝大家身體健康，快樂。

春宴籌委會主席李素英代表感謝出席的嘉賓，除了一起慶祝中國年外，還為華裔高中畢業子弟籌募獎學金。

接著，李素英代表中華會館向在場的數位前中華會館主席進行一簡單而隆重的儀式，表揚他們對中華會館的貢獻。前主席雷培新先生和雷兆祥先生連同本屆主席李汝堯均被邀上臺接受襟花。李素英亦向離世的黃裔明主席與其夫人致敬，並感謝黃裔明主席母親的捐獻，支持中華會館。

席間李汝堯主席就眾人關注的中華會館選舉問題向賓客們解釋目前的情況，並表示，中華會館董事局已著手起草選舉的規條和守則，務求以後的選舉都可以在公平公正的環境下進行。待選舉的規條和守則獲董事局通過後，就會宣佈下一次選舉的日期。

當晚的幸運大抽獎由司儀Venessa Sin和李素英負責主持，順利送出多份精美禮品與及大獎i-pad。晚會在喜慶歡樂的氣氛下完滿結束。