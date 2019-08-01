中華會館全僑郊遊會周日Oaks Park 舉行

免費午餐 幸運抽獎 文藝表演 特價機動遊戲券

（本報訊）一年一度的中華會館全僑郊遊會，今年定在今個周日（8月4日），由上午11時起到下午4時，在橡樹公園（Oaks Park）內舉行，中華會館雷培新顧問與郊遊籌委會歡迎各位僑胞自由參加。

中華會館每年在暑期間均舉行這項與眾同樂的免費活動，並得到波特蘭的多間中餐館贊助食品，商號贊助抽獎禮品。

欲參加郊遊的僑胞，歡迎大家於11時到場，下午一時，大會將派發午餐，每位參加者一份。今年的娛慶節目有粵聲社的演出和醒獅表演等。在場有不同堂所和商戶設攤位。當日的壓軸節目是幸運抽獎，大獎是由耀揚實業送出，價值400元的蘋果平板電腦（I-Pad）一部。

中華會館全僑郊遊會是中華會館的傳統節目，是僑胞們一起共聚，和認識新朋友的好機會。近日有謠言在微信群內廣傳。其中受牽連的中華會館永遠顧問雷培新表示，全僑郊遊會是中華會館數十年來為本地華人社區而設的一項公益活動。他不希望見到有人因為個人的紛爭而廣播謠言，分化社區，為了一己的利益，犧牲大眾的福址，破壞社區和諧。

雷培新顧問再一次重申，歡迎各位僑胞撫老攜幼自由參加，一班郊遊會委員會委員在羅麗嫦和趙秀珍的領導和安排下，屆時一大班義工們會在場為大家派餐，送禮物。另外，家有喜歡玩機動遊戲的子女和年輕人，中華會館特別準備了一些遊戲手帶，並以特別優惠價出售，讓到來參加郊遊會的一家大小都能盡興。