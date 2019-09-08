中華會館全僑郊遊大會　節目豐富　場面熱鬧

（本報訊）砵崙中華會館2019年度全僑郊遊大會，已於8月4日在橡樹公園（Oaks Park）舉行，數百名僑胞參加了這一年一度的郊遊盛會。

特別前來到賀的嘉賓有西雅圖文教中心的陳永敏主任及波特蘭警局的華裔副局長Ryan Lee。

中午12時許，先由中華會館醒獅團的醒獅表演拉開本年度郊遊會系列娛樂活動的序幕，文教中心的陳敏永主任與中華會館主席李汝堯為醒獅採青。

中華會館主席李汝堯，西雅圖文教中心的陳永敏主任等先後致辭，歡迎並感謝各界僑胞參加全僑郊遊大會。

李汝堯主席在講話時表示，經過郊遊會籌委會全體成員的共同努力，使得如此大型的活動再次得以成功舉辦，為本地社區的僑胞們提供了一個相聚、聯歡的機會。並感謝公司、商號及僑胞們的熱心贊助與大力支持，以及籌備會全體成員以及義工們的辛勤工作。

陳敏永主任專程從西雅圖驅車前來參加全僑郊遊大會，並且帶來了辦事處為僑胞們精心準備的禮品。他在致辭時代表辦事處全體同仁向大家問好，同時感謝中華會館為波特蘭僑界提供了這次相聚與聯歡的機會。

大會設有多個攤位，包括有來自商戶的，有來自波特蘭發展處的，亦有來自僑社的不同僑團。

全僑郊遊活動中，有來自李氏青年醒獅隊、粵聲音樂社等文藝團體為民眾助興，精彩的表演贏得了一陣陣掌聲。

郊遊會進行期間舉行了獎品豐富的幸運大抽獎，大獎由耀陽實業公司送出蘋果平板電腦，結果幸運兒是11歲的張傳樂小朋友。至近三時，郊遊會圓滿結束。