中華會館主辦「提防被劫，學會自保」講座 華裔警察副局長帶同說中文的華裔警員參加　解答民眾問題

（本報記者彭振生攝影報導）鑑於近日東南區，特別翡翠區一帶劫案頻生，俄勒岡中華會館特別主辦一個『提防被劫 學會自保』講座，並得到華人服中心和波特蘭新聞協辨，於1月22日下午在華人服務中心舉行。波特蘭警局特派數名華人警員出席，務求能用廣東話、普通話或英語與予會人士溝通。出席講座的警務人員包括波特蘭警察副局長Ryan Lee、警長Tashua Hager、操國語的偵探部探員林孟典、可用廣東話與大家溝通的女警李泳賢、刑事律師Christopher McCormack 。中華會館主席李汝堯和華人服務中心主任梁永富，連同大會主持中華會館書記廖懷澤，及擔任翻譯的波特蘭新聞負責人張淑議出席講座。

講座開始之先由李汝堯主席指出，近人華人社區頻傳搶劫事件，中華會館感到有必要讓社區人士多了解事態，懂得如何防範和保護自己，於是與華裔的波特蘭警察副局長Ryan Lee聯系，安排這講座 。

李副局長表示，他是負責管理警察部的運作，負責管理所有本市的警員。他指出今天是波特蘭警察局與華人社區的一個開始，他特別帶同了負責翡翠區的Hager 警長，及兩位說中文的警員與大家會面，希望能盡量幫助大家。

主持人首先問有沒有在座市民身受其害，曾被搶劫或偷竊？報過警沒有？數名市民即與大家分享其家居被劫經歷，亦有人分享報案過程。據聞近日在老人公寓亦發生入屋偷竊案，原來在座的一位伯伯正是受害人之人，他指出公寓內的受害人，不止他一個，，竊賊是逐家去劫的，真的無法無天。

Ryan Lee 副局長不嫌其繁的多次提醒市民，遇有罪案發生或遇可疑人士，無論你是否受害人，都要立即報警，警局是要根據那區的罪案頻率而派出多少人手來駐守的，沒有報案，警方就無從知道這區有罪案發生，這樣警方只會掉派人手到一些罪案更嚴重的地區。

有不少民眾認為報警是沒用的，警察也不會到場。Ryan Lee 副局長亦指出波特蘭不像美國其它城市，在這裡警察的人手嚴重不足，而市民撥打的911也不是直到警察部的，這是由本州的緊急管理局負責的，在接到911來電後，再通知各部門。

有人提到撥打911後，警察能否追蹤到打電話人的位置呢？Hager 警長提醒市民，若用家用電話報警，緊急系統會立即顯示報警者的所在位置，而事主是用手機撥打911，在接線人員感到有需要時，才會啟動跟蹤的程序。例如。接線人員接獲若911電話，對方只有電話內尖叫或有驚呼聲，那他們就會立即行動，追查事件等。

另有市民提出報911的過程繁複，再加上言語不通，可有簡化？華裔女警李泳賢指出，911是一個緊急電話，當情況危急時才撥出。而在非緊急情況下，大家應撥另一個電話號：503-823 3333。所以，當與劫後，可先回到家中，找懂英文的子女協助報警，然後告知警察你是說中文的，警察就會馬上聯絡局中的七名懂中文的華裔警員與你聯絡，又或警員可透過手機上的程式協助翻譯。

Ryan Lee 副局長也承認，有言語障礙的市民較難使用報案系統，他表示警察局應要作出改善。

最後，林偵探教導大家，在外出時，要經常提高警覺，如手袋，貴重物不要放在車內當眼的地方，或不要隨便在大街數錢等等。

Ryan Lee 副局長希望透過講座，大家可意識到，防止罪案確要警民合作。尤其各位公公婆婆，不要擔心語言、程序而放棄報警，很多方法和很多人員可予幫忙的。

當日最受歡迎的最算是說流利廣東話的華裔女警李泳賢，散會後她被不少出席人士包圍，詢問更多的問題。事後Ryan Lee 副局長向本報表示，今次是波特蘭警察局與華人社區出現歷史性的親善接觸，他認為這種關系早應建立，他承諾警察局會繼續努力，與華人社區維持一個良好的警民關系，並定會竭力協助有需要幫助的華人。