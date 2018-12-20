中美貿易爭端致使本地三萬多個工作崗位受到威脅 駐美大使館公參田德友與俄州政商代表舉行座談會

（本報記者俄廣才攝影報導）應俄勒岡中國姐妹關係理事會邀請，中國駐美大使館經濟商務處公使銜參贊田德友一行於12月13日抵達本州，並與當天下午在州立大學俱樂部與俄勒岡州政商界代表舉行座談會，就當前局勢下俄勒岡州與中國經濟貿易往來話題進行磋商與探討。

駐美大使館參贊于寧、經濟商務參贊處王樹悅，駐舊金山總領館領事付琳等使領館官員，俄州眾議員、克拉瑪斯郡正副郡長、大榛子農場主、俄勒岡州經濟廳、俄岡州農業廳、俄勒岡州旅遊局、波特蘭港務局、電子商務公司、華裔社區代表以及俄勒岡中國姐妹關係理事會成員等出席了座談會。會上俄勒岡政商代表積極發言，真實地反映了本地商企對中美貿易爭端不斷升級的急切關注。

俄州大榛子公司總裁拉里 喬治（Larry George）在發言時表示，俄州農場主組織渴望與中國建立友好關係，美中貿易戰對兩國農貿往來產生了極大影響。由於俄州榛子的主要消費群體在中國，已達65%的稅率讓許多農場損失慘重。希望美中兩國能夠盡早達成新的協議，不然將導致一些農場面臨破產。

波特蘭港務局高級經理邁克爾 理查茲（Michael Richards）指出，鋼鐵、汽車等行業出口因兩國互增關稅受到巨大衝擊，在此特殊時刻，美中雙方更應該建立互信機制、製定方針共同發展。

俄州電子商務代表、轉運中國快遞公司總經理艾德 孫（Ed Sun）在發言時指出，稅收由原來的百分之三上升到現在的百分之二十五，這對於物流運輸行業產生了很大衝擊，希望雙方繼續關注國際貿易，鞏固兩國貿易往來基礎。

俄勒岡旅遊局亞洲部主任格雷格 艾克哈特（Greg Eckhart）表示，中國是俄勒岡州最大的旅遊客源國，去年中國遊客大約有56,000人次，是人均消費最高的遊客。今年整體上來美旅遊人數下降，趨勢令人擔憂。

剛剛參加完上海進口商品博覽會的克拉瑪斯郡郡長Jim Bernard在講話時指，克拉瑪斯郡的牛肉在中國很受歡迎，若兩國貿易戰得不到及時抑制，中國完全可以選擇從其它國家採購，但克拉瑪斯郡非常需要中國市場。Bernard表示，中國之行深感中國人民的友好情誼，目前的貿易爭端不會阻礙地方與中國友好關係的繼續發展。

俄勒岡州是向中國出口四大順差的州之一，目前已有三萬多人的工作受到了貿易戰的威脅。

田德友公參在講話時對俄勒岡中國姐妹關係理事會組織座談會，以及俄勒岡政商代表的與會表示感謝。田公參指出，中國改革開放近四十年，美國在許多方面是中國學習的榜樣，美國對於中國未來的發展至關重要。遵照「不衝突、不對抗」的原則，中國會認真傾聽美方的意見，找出解決問題的辦法，相信雙方能夠達成一個共贏的貿易協議。

田德友公參一行特別從華盛頓DC專程前來俄勒岡州，與本地政商代表進行座談，為即將舉行的中美下一輪談判做深入細緻地調查與研究。田德友公參一行對會談內容作了詳細地記錄，並會將代表們的意見及時反饋給北京。

本著完全為俄勒岡州利益服務的一貫方針，俄勒岡中國姐妹關係理事會在中美下一輪貿易談判即將舉行的關鍵時期，及時邀請中國駐美大使館經濟商務處田德友公參一行與俄州企業高管進行會晤，讓俄州政商各界向中國談判代表反映本州基層非常關心的一些問題，講述俄州代表們對中美貿易戰的看法。在俄州基層與中國談判代表之間構建了一個暢所欲言，面對面提出一些建設性意見的對話平台，為維繫俄勒岡與中國貿易關係持續健康發展做出了努力。