中日韓藝術家『面具舞』專場 將於十月十一日線上舉行 王東華總領事致賀信預祝演出取得圓滿成功

(由本報記者俄廣才報導）受疫情影響，由俄勒岡中國理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的，中日韓三國藝術家《三國面具舞》專場演出，將於10月11日（星期日）下午3時在線舉行。

《三國面具舞》將以來自三國藝術家們的面具舞蹈和民族音樂為特色，呈獻出一場極具傳統文化及地域風情的藝術表演。

中國藝術家龍宇為中國國家級演員、非物質文化遺產川劇變臉絕技唯一女傳承人，現任全美戲曲變臉藝術學院院長。

龍宇畢業於四川省川劇學校，1991年就職於成都市川劇藝術研究院。曾多次應邀出訪北美、歐洲和亞洲的十幾個國家和地區。她的變臉藝術風格以迅速、準確、優美著稱，是傳統戲曲身韻

舞蹈的完美結合，令人耳目一新，具有極高的觀賞性和藝術性。從事川劇演藝事業三十多年來，以其獨特而創新變臉絕技享譽海內外。

移居美國之後，龍宇多次走進社區進行慰問演出，同時與多所城市的相關機構組織文化交流，參加了微軟公司、中文電台、波特蘭春晚、波特蘭亞洲文化節等活動。曾與亞洲太平洋文化中心聯合主辦並導演了《國粹絕技》、《東方之星》等大型文化活動，接受了西雅圖、波特蘭等多家華文媒體及主流媒體的採訪與報道，得到了中美觀眾的高度評價。

2017年和2018年，先後應邀在好萊塢奧斯卡頒獎的「中國之夜」上，以及世界女子NBA籃球錦標賽上表演變臉藝術，取得了較大的社會影響力，為弘揚中國傳統戲曲文化做出了積極貢獻。

知名傳統面具舞蹈家Sahomi Tachibana來自於波特蘭的日本社區，在Sahomi Tachibana和Tachibana舞蹈學校教授古典日本舞蹈。Sahomi Tachibana將在本年度的《面具舞》專題演出中表演獨舞《卡瓜人》（kagua-men）和團體舞《西蒙奈》（Nishimonai）。

韓國藝術團Seattle Songpa Sandae Nori

表演具有地域特色的傳統面具舞蹈，該藝術形式的面具舞仍盛行於首爾的Songpa-dong社區。Seattle Songpa Sandae Nori藝術團將由3至5名表演者身著傳統服飾與面具，在民族音樂的伴奏下進行演出。Seattle Songpa Sandae Nori以其高超的技藝及藝術特色在西北地區享有盛名。

主辦單位表示，我們的目標是團結三個社區，並向公眾宣傳中國、日本和韓國的舞蹈、音樂

樂器藝術。希望通過舉辦跨地域文化藝術交流活動，增加對各族裔文化的了解以促進相互之間友好關係的發展。

中日韓三國專題演出起始於2015年，自舉辦以來收到了良好的效果，為推進亞洲文明及各族裔間文明交流與互鑒做出了積極貢獻。

2020年度《三國面具舞》是繼2015年開始的《三國之弦》、《三國之舞》、《三國之鼓》、《三國之聲》和《三國之笛》等系列表演中的第六個部分。

由於疫情的原因，今年的表演將以在線形式進行。觀賞請鏈接網站：https://www.eventbrite.com/e/mask-dances-of-three-nations-a-virtual-online-performance-tickets-118666798589；或者：https://www.youtube.com/watch?v=0-cK5aNBres&feature=youtu.be即可獲得登錄號碼。

9月18日，中國駐舊金山總領館總領事王東華特別發來賀信，對舉辦單位及參與演出的藝術家們表示最誠摯的謝意，同時預祝演出取得圓滿成功。

王東華總領事指出，亞洲是人類最早的定居地之一，也是人類文明重要的搖籃。亞洲文化互為富足，承載了悠久與豐富的文明發展史，彼此之間的交流和相互學習以及

世界其他文明的交流，亞洲文明在世界文明史上增加了人類文化的多樣性。

中日韓三國文化節目，系列地展示了傳統的亞洲文化遺產，將為亞洲和亞洲的文明創造一個新的平台，通過對話和交流以促進相互學習，是努力建設一個擁有共同美好未來社區的成功的典範。