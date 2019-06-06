中日韓演奏家《三國之笛》 專場演出將於六月九日舉行

（本報記者俄廣才報導）由俄勒岡中國理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的，中日韓三國演奏家《三國之笛》音樂盛會，將於6月9日（本週日）下午3時至4時30分，在市中心第一聯合基督教會（First Congregational United Church of Christ）舉行。

參加演出的三國演奏家將以其民族旋律為特色，集中呈獻具有傳統及地域風情的管樂藝術。

中國演奏家Henry Hung，在廣州出生長大。他小時候就喜愛竹笛，並在九歲正式開始學習。在中學時，他是學校民間樂隊的成員，並繼續演奏長笛。

1975年，Henry Hung移民到波特蘭，四十多年來經常參加音樂俱樂部的演出。特別在過去的10年裡，Henry Hung在本地重大節慶活動中演出，在波特蘭華人社區非常活躍。同時他還是打擊樂手Zhen Huishao的助手。

Larry Tyrrell來自日本社區，是一位長笛演奏家、作曲家、錄音師和教師。他在20世紀70年代首次發現了尺八（shakuhachi），自20世紀80年代以來一直致力於研究掌握該樂器。他曾在日本與兩位當代最偉大的樂器大師一起學習，並與岡山合樂樂團合作，該樂團專門從事為傳統樂器的創編新的樂曲。

Tyrrell在波特蘭和西雅圖表演和任教。

代表韓國的Si Hyeung Kim認為自己是自學成才，自稱是Daegeum和Tungso的學生。他從很小的時候就開始在韓國演出，並在高中畢業後正式研究了Tungso三年。在1980年代後期，Kim作為韓國獅子面具舞蹈隊Bukcheong Sajanoreum的成員參加了比賽，這是一種被指定為韓國無形文化財產的藝術形式。

自從移民到美國以來，Kim在擔任美國郵政工作人員期間獨自練習長笛。

主辦單位表示，我們的目標是團結三個社區，並向公眾宣傳中國、日本和韓國的音樂、樂器和文化。希望通過舉辦跨地域文化與藝術交流活動，增加對各族裔文化的了解以促進相互之間友好關係的發展。

中日韓三國藝術盛會起始於2015年，自舉辦以來收到了良好的效果，為推進亞洲文明及各族裔間文明交流與互鑒做出了積極貢獻。

《三國之笛》是2015年開始的三國弦樂、舞蹈、聲樂等系列中的第五個部分。

演出時間：6月9日下午3時至4時30分；地點：1126 SW Park Avenue Portland, OR 97205（First Congregational United Church of Christ）。

本屆活動免費對公眾開放，如需門票，請訪問Eventbrite網站：https://www.eventbrite.com/e/flutes-of-three-nations-tickets-55547550218。

竭誠歡迎各界僑胞前往觀賞。