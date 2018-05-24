中日韓歌唱家《三國之聲》專場演出 將於6月10日在波特蘭世貿中心舉行

（本報記者俄廣才報導）一場匯聚中日韓三國著名歌唱家，集中呈獻具有民族及地域特色的聲樂藝術盛會，將於6月10日下午2時在波特蘭世貿中心廣場熱烈舉行。

俄勒岡州州務卿丹尼斯 理查德森，將應邀出席開幕儀式並致賀詞。

這是由俄勒岡/中國姐妹關係理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的，中日韓歌唱家『三國之聲』歌曲演唱會專場演出。

這也是繼2015年5月中日韓三國音樂家『音樂會』弦樂專場，2016年6月中日韓三國舞蹈家『三國之舞』舞蹈專場，以及2017年6月中日韓打擊樂『三國之鼓』音樂會專場之後，主辦單位再一次舉辦的以歌曲演唱形式為專場的三國民族藝術盛會。

花腔女高音歌唱家阮秋玲，1987年畢業於廈門大學藝術學院音樂系。

2013年師從西雅圖原上海樂團獨唱演員彭曉蘭老師學習美聲唱法。憑借天生一副金鈴般的嗓音、超常敏銳的聽力和極強的語言能力，以及對聲樂藝術的熱愛、執著和努力，在聲樂技巧上有了突飛猛進的飛躍。

她融合民族唱法甜美和美聲唱法的華麗，將各種不同風格的民歌、藝術歌曲以及歌劇詠嘆調展現在西雅圖、波特蘭以及溫哥華地區華人重大節日的舞台上。

2014年3月，阮秋玲順利的通過了中國音樂學院社會聲樂考級考試，並同時獲得了美聲唱法和民族唱法十級（最高級）的聲樂水平考級證書。同年9月份在波特蘭市中心的Newmark Theater成功舉辦了首次個人獨唱音樂會，演出獲得了極大成功。

Kohgetsu Aoki（青木昌月）女士在日本北海道長大，跟隨她的祖母學習民間音樂、民歌和演唱懷舊歌曲，以及學習中國敘事詩。

她曾經在神奈川縣與高野歌手久保田龍樹以及高岡學校的Chigusa Takehana一起訓練。

2010年Aoki來到波特蘭，與太鼓Taiko及Takohachi等藝術團體一起，在波特蘭州立大學和波特蘭日本花園舉辦了許多場演出活動。

Da-Hyang Kwon女士，曾與年輕的韓國國寶級民族音樂大師Eun Kwan Lee一起訓練。

1962年，Kwon完成了聲樂培訓和認證，隨後經過二十多年的演練，Kwon女士獲得了導師的碩士學位證書。她曾在越南，日本的世界博覽會，以及韓國的場館為韓國軍隊演出。2008年，Kwon移居美國，並成立非營利組織Gook Ak Hanmadang（韓國民間音樂節），培訓韓國民謠歌手並推廣韓國民間音樂。

主辦單位認為，做為俄勒岡州多元文化的重要組成部分，中日韓與其他族裔社區一樣，已成為促進多元文化融合、交流及增進友誼的典範。主辦單位表示，儘管我們的世界存在政治分歧，但希望通過舉辦跨地域文化與藝術交流活動，增加對各族裔文化的了解以促進相互之間友好關係的發展。

本屆活動免費對公眾開放，有意前往觀賞表演的僑胞，請提前在網上進行預定。欲了解更多信息及預訂門票，請登錄：

https://www.eventbrite.com/e/voices-of-three-nations-tickets-44769171798。

2018中日韓『三國之聲』專場演出時間：6月10日下午2時；地點：波特蘭世貿中心（25 SW Salmon Street, Portland, OR 97204）。

耐克公司、波特蘭世貿中心等為本次活動提供了贊助。

竭誠歡迎各界朋友屆時觀賞中日韓歌唱家們的『三國之聲』專場演出，欣賞他們的精湛技藝，體驗不同地域特色的聲樂藝術。（圖片由主辦單位提供）