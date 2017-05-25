中日韓三國音樂家打擊樂專場演出 將於6月11日波特蘭世貿中心舉行

（本報記者俄廣才攝影報導）一場匯聚中日韓三國著名打擊樂音樂家，集中呈獻有民族及地域特色的鼓樂文化的藝術盛會，將於6月11日下午2時在波特蘭世貿中心廣場熱烈舉行。

這是由俄勒岡/中國姐妹關係理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的，中日韓打擊樂『三國之鼓』音樂會專場演出。

這也是繼2015年5月中日韓三國音樂家『音樂會』弦樂專場，以及2016年6月中日韓三國舞蹈家『三國之舞』舞蹈專場之後，主辦單位再一次舉辦以鼓樂表演形式為專場的三國民族藝術盛會。

李林（中國）、Taiko（日本）、Myung-Ja Jang（韓國）等，來自中國、日本和韓國的音樂家們，將用「鼓」這種足以呈獻恢弘氣勢的民族樂器，為觀眾呈現一場頗具地域民俗風情的打擊樂音樂會。

音樂家李林，現任福建師範大學音樂學院打擊樂副教授、藝術實踐部副主任，福建省音協打擊樂學會會長，中國打擊樂學會常務理事，美國打擊樂藝術家協會會員。2011、2012年中國國際打擊樂大賽評委，2016津寶第二屆國際藝術節暨第二屆打擊樂大賽評委。

2007年，李林創建福建師範大學音樂學院「功夫打擊樂團」，並多次應邀參加代表中國音樂界前沿的音樂節及藝術節。如：中國高等音樂藝術院校打擊樂比賽（一等獎）；中央音樂學院「北京現代音樂節」；「功夫打擊樂團新年專場音樂會」；第五屆中國國際打擊樂大賽藝術節專場音樂會等。

2016年成立福州「閩都鼓樂團」，同年分別在廈門、福州舉辦「絲路回響」系列音樂會。

波特蘭Taiko是一個非營利組織，融合了日本taiko的傳統

鼓樂表演藝術，為學生提供教學課程以拓展團隊建設。該組織長年活躍在波特蘭地區一些重大活動的舞台上，演出超過了1,500場。

韓裔舞蹈家Seung-Hee Ji畢業於韓國首爾漢陽大學傳統舞蹈學院，曾參加2000千年節、2002世界杯以及奧運會等重大活動。

2008年，Seung-Hee Ji移居波特蘭，並創建了俄勒岡韓國藝術表演團，一個教授傳統音樂與舞蹈的非牟利組織。

波特蘭李氏青年龍師團，將在6月11日的演出活動中舞龍助慶。

主辦單位認為，做為俄勒岡州多元文化的重要組成部分，中日韓與其他族裔社區一樣，已成為促進多元文化融合、交流及增進友誼的典範。主辦單位表示，儘管我們的世界存在政治分歧，但希望通過舉辦跨地域文化與藝術交流活動，增加對各族裔文化的了解以促進相互之間友好關係的發展。

竭誠歡迎各界朋友屆時觀賞中日韓音樂家們的『三國之鼓』專場演出，欣賞他們的精湛技藝，體驗不同地域特色的鼓樂文化。

本屆活動免費對公眾開放，根據去年演出的情況，今年450個座位似乎難以滿足民眾的需求，有意前往觀賞表演的僑胞，請提前在網上進行預定。

欲了解更多信息及預訂門票，請登錄：https://www.eventbrite.com/e/drums-of-three-nations-tickets-32096089267

2017中日韓『三國之鼓』專場演出時間：6月11日下午2時；地點：波特蘭世貿中心（25 SW Salmon Street, Portland, OR 97204）。

波特蘭港務局、耐克公司、波特蘭世貿中心等為本次活動提供了贊助。

圖片說明：

6545– 中日韓『三國之鼓』宣傳海報

6333– 音樂家李林

4577– 波特蘭Taiko在翡翠之夜活動中表演

9723– 藝術家Seung-Hee Ji