中日韓三國歌唱家聯袂演出 《三國之聲》獲得圓滿成功

由俄勒岡中國姐妹關係理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的，中、日、韓『三國之聲』歌曲專場演唱會，於6月10日下午在波特蘭世貿中心廣場熱烈舉行。三國歌唱家以各自民族特色的經典名曲，為觀眾呈獻了一場極具地域民俗風情的文化藝術盛會。

中國花腔女高音歌唱家阮秋玲演唱了《蘆花》、《瑪依拉變奏曲》、《為祖國干杯》等經典曲目；日本歌唱家Kohgetsu Aoki（青木昌月）演唱了源自日本秋田縣、神奈川縣等地的民歌《Ikatori Uta》、《Ningyou Jinku》以及《Tokyo Gorin Ondo 2020》；韓國歌唱家Da-Hyang Kwon則演唱了民族歌曲《Arirang Medley》、《About 500 Years》等。

華麗的民族服飾，優美的音樂旋律，清新的地域風情，歌唱家們精彩的表演，贏得了三百多位觀眾一陣陣熱烈地掌聲。

演出之前，克拉克瑪斯郡長Martha Schrader、俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進、駐波特蘭日本總領事Takashi Teraoka、駐波特蘭韓國名譽領事Greg Caldwell先後致辭。表示，希望通過舉辦跨地域文化與藝術交流活動，增進社區間的了解與溝通，以促進相互之間共同建立友好關係。

藝術總監Wynn Kiyama主持了『三國之聲』演唱會。

花腔女高音歌唱家阮秋玲在接受採訪時表示，作為一名中國歌手，能代表自己的民族站在這樣一個國際舞台上，感到非常榮幸和高興。這不僅是向各國僑民展示自己國家的民族藝術，也希望讓美國人民特別新一代華裔能夠進一步的了解和認識自己本民族的傳統文化。

三國歌唱家將不同民族特色的作品在同一個舞台上展示，增進彼此之間文化藝術的深入了解，同時也促進了相互學習與交流。

主辦單位表示，做為俄勒岡州多元文化的重要組成部分，中日韓與其他族裔社區一樣，已成為促進多元文化融合、交流及增進友誼的典範。希望通過舉辦跨地域文化與藝術交流活動，增加對各族裔文化的了解，以促進相互之間友好關係的持續發展。