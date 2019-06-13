中日韓『三國之笛』音樂會圓滿成功

(本報記者俄廣才攝影報導)由俄勒岡中國姐妹關係理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的，中、日、韓『三國之笛』管樂專場音樂會，於6月9日下午在市中心第一聯合基督教會（First Congregational United Church of Christ）熱烈舉行。

中國笛子演奏家Henry Hung與知名打擊樂手Zhen Huishao，來自日本社區的Larry Tyrrell，以及代表韓國的Si Hyeung Kim，三國演奏家分別以各自民族特色的經典名曲，為觀眾呈獻了一場極具地域民俗風情的文化藝術盛會。

優美的民族音樂，清新的地域風情，演奏家們發自心靈的動人的旋律通過精湛的技藝得以優美再現，贏得了近三百位觀眾一陣陣熱烈掌聲。

演出之前，俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進、駐波特蘭日本總領事Takashi Teraoka、駐波特蘭韓國名譽領事Greg Caldwell先後致辭，表示希望通過舉辦跨地域文化與藝術交流活動，增進社區間的了解與溝通，以促進相互之間共同建立友好關係。

俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進在致辭時指出，亞洲文明與價值觀推進了多邊文化交流的可行性，亞洲文明的對話與合作是通往人人享有更美好世界的必由之路。

中日韓三國聯合文化盛會起始於2015年，自舉辦以來收到了良好的效果。『三國之笛』是繼三國弦樂、舞蹈、打擊樂、聲樂等系列中的第五個部分，是亞洲文明對話的實踐者，為推進亞洲文明及各族裔間文化交流與互鑒做出了積極貢獻。

藍進表示，連續五屆在美國社區舉行的三國藝術盛會，是中國、日本和韓國藝術家通過音樂等藝術形式進行生動文明對話的的典範。三國藝術家將不同民族特色的作品在同一個舞台上展示，增進彼此之間文化藝術的深入了解，這種交流和互相學習是人類文明進步及全球和平與發展的重要動力。

『三國之笛』音樂會由日本裔藝術總監Wynn Kiyama主持。