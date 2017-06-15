中日韓《三國之鼓》演出轟動全場

（本報記者俄廣才攝影報導）6月11日下午，由俄勒岡/中國姐妹關係理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的，中日韓打擊樂『三國之鼓』音樂會專場演出在波特蘭世貿中心隆重舉行。

來自中國、日本和韓國裔社區的音樂家們，用「鼓」這一充分展現恢弘氣勢的民族樂器，為觀眾呈現了一場頗具地域民俗風情的打擊樂音樂會。李氏青年龍師團在音樂會上進行了精彩的醒獅表演。

日本傳統Taiko素以力道之美而著稱，他們的演奏風格豐富多樣，通過齊奏、獨奏等不同演奏形式的變換，來展示人民在獲得豐收後的喜悅心情。

做為能歌善舞的民族鼓手，Seung Hee Ji韓國鼓樂的表演，精湛細膩、唯美唯妙。另外，無論服裝還是鼓的色彩搭配，都有一種美的嫵媚、美的艷麗的感覺。

李林教授演奏的曲目『賽龍舟』，分為『鼓號齊鳴、揚帆起航、奮勇爭先、你追我趕、得勝歸來』等五部分。作品從不同的角度和層次來演繹人們龍舟競技活動。通過高超的技藝、變幻的節奏，鼓曲把中國龍的那種慾駕霧騰雲、翻江倒海的氣勢表現的淋漓盡致，充分展現了中國民間龍舟大賽場面上那種熱烈高昂的氣氛。

演出結束後，波特蘭州立大學音樂學院Jeffrey Ashton教授對李林的演奏給予了極高的評價。他認為『賽龍舟』這個作品層次分明、節奏豐富、技巧復雜，演奏者把這首鼓曲的內涵演繹的非常完美。

李林教授在接受採訪時表示，應邀參加中日韓『三國之鼓』演奏會，感到非常榮幸和高興。這不僅是向在美的各國僑民展示自己國家的民族音樂，也希望讓美國人民特別新一代華裔能夠進一步的了解和認識自己本民族的傳統文化。

由於受地域文化條件的限制，在本地沒有找到中國的五音排鼓，這次的演奏使用的是六個大小不一的西洋桶鼓。為了符合中國鼓樂的韻味，李林對六個鼓進行五聲調式的調音，盡量做到能在西洋樂器上演奏出中國鼓樂風格的音調和音色，其演出效果證明是可行的。

李林教授認為，從近年來歷屆國際打擊樂大賽的藝術發展來看，中西文化之間的影響與借鑒、包容與交融正在逐步深入。鼓樂演奏藝術也一樣，比如韓裔演奏家Seung Hee Ji在大鼓領奏、獨奏部分運用了打鼓心、鼓梆、鼓邊等技藝，通過不斷的交替運用以產生音色上的對比和變化，這些也都是中國鼓在演奏時常用的方法。

俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進表示，中日韓社區的民眾對本次音樂會非常重視，踴躍參與，超過五百名觀眾觀看了本場演出，表現出了大家祈求和平、創建和諧社區的共同願望。

『三國之鼓』音樂會，是繼2015年5月中日韓三國音樂家『音樂會』弦樂專場，以及2016年6月中日韓三國舞蹈家『三國之舞』舞蹈專場之後，第三國次舉辦的中日韓三國民族藝術盛會。主辦單位希望明年將這一活動繼續進行下去。

圖片說明：

8294– 俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主任藍進致開幕詞

8340– 駐波特蘭日本總領事Kojiro Uchiyama致辭

8360– 李林教授演奏鼓樂『賽龍舟』

8536– 駐波特蘭韓國名譽領事Greg Caldwell致辭

8407– 『三國之鼓』音樂會藝術總監Wynn為醒獅採青

8507– 波特蘭Taiko的鼓樂表演

8540– 韓裔演奏家Seung Hee Ji鼓樂演奏

8607– 主辦單位負責人與演職人員合影