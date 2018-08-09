中國駐三藩市第十三任總領事王東華大使到任

（綜合報導）中國駐三藩市第十三任總領事王東華大使攜夫人劉彬於8月8日到任，並已在當日下午抵達三藩市國際機場，受到了當地華人華僑代表的熱烈歡迎。

王東華大使及夫人在查立友副總領事的陪同下來到機場大廳，在接過華人華僑代表獻上的鮮花後與大家握手問好，並對大家的熱情相迎表示感謝。

王東華大使表示，中國和美國都是具有重要影響的世界大國，發展健康、穩定的中美關係不僅符合兩國人民的根本利益，也有利於世界和平與共同發展。在當前各國利益緊密相融的新形勢下，發展相互尊重和互利共贏的新型大國關係對中美兩國十分重要，這也是兩國的共同責任，需要兩國相向而行。

他指出，地方交流合作是兩國關係的重要組成部分，在促進兩國關係方面發揮著重要作用。近年來，中國同三藩市領區的交流、合作取得了很大的發展，也使雙方成為了合作夥伴。在新形勢下，兩國人民對此有更高的期待。作為中國駐三藩市新任總領事，他深感使命光榮，責任重大。他將懷著一顆赤誠之心，帶領總領館全體同事，忠實履行職責，廣泛接觸各界，努力推動中國與領區各州交流與合作，竭誠為僑胞服務，依法維護中國公民的合法權益，為中美關係健康穩定發展做出應有的貢獻。

王東華大使感謝領區廣大僑胞多年來對總領館工作的支援。他將同大家攜手努力，共同推動領區對華友好合作再上新臺階，推動僑社和諧建設再創新佳績。

王東華大使曾長期在中華人民共和國外交部以及駐外使領館任職，於2009年至2010年任駐孟買總領事，2010年至2013年任駐湯加王國特命全權大使。

中國駐三藩市第十二任總領事羅林泉大使于七月離任回國。



王东华总领事受到侨界热烈欢迎





王东华总领事接受媒体采访