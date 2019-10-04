中國首部登山冒險題材電影 《攀登者》在全北美重磅獻映 國慶獻禮鉅制

（綜合報導）電影《攀登者》由WELL GO USA 全北美獨家院線發行，徐克監製、李仁港執導、阿來編劇（茅盾文學獎魯迅文學獎雙料得主）；吳京、章子怡、張譯、井柏然、胡歌、王景春、何琳、陳龍、劉小鋒、曲尼次仁、拉旺羅布、多布傑主演，成龍友情出演的根據真實歷史事件改編的電影《攀登者》已於2019年9月30日中美同步獻映。

電影《攀登者》根據真實歷史改編，講述了中國登山隊在1960年與1975年兩次向珠峰發起衝刺，完成了世界首次北坡登頂這一不可能的任務，並首次完成了珠峰海拔高程的精確測量的故事。

攀登者主要敘述，1960年中國登山隊向珠峰發起衝刺，完成了世界首次北坡登頂這一不可能的任務。 15 年後，方五洲和曲松林在氣象學家徐纓的幫助下，帶領李國樑、楊光等年輕隊員再次挑戰世界之巔。迎接他們的將是更加嚴酷的現實，也是生與死的挑戰。

徐克、李仁港兩大導演，繼《黑俠》之後時隔23年攜手再度合作，聯手打造，中國高概念世紀視聽鉅制，電影融合動作、冒險、愛情元素，充分展現最硬核的中國英雄形象，最純潔的愛和家國，以及最驚險的極限挑戰。

編劇阿來為再現史實，蒐集了大量中國登山隊的史料圖片與文獻，還遠赴前隊員居住地，實地採訪了1975年登山隊成員，秉承著嚴格遵循史料記載的原則，力求帶給觀眾真實再現這段傳奇故事。

電影為了真實還原這段豪壯的故事，影片的主創團隊在前期籌備階段做了大量的史料收集工作，無論是影片中豐富的歷史年代感的置景搭建，還是1960年、1975年中國登山隊員所使用的冰鎬、冰爪、氧氣瓶以及登山服等裝備與服裝道具，都是按照史料記載來執行服裝道具製作，做到真實還原，讓觀影的民眾深刻感受當下的艱辛和登山隊員不容易。

特別一提的是，為了真實再現中國登山英雄勇登珠峰的歷史事件、實景還原珠峰壯麗景觀，電影《攀登者》劇組也選擇在西藏珠峰取景拍攝，讓演員真實體驗高原環境，高海拔、極度缺氧、變化無常的氣候環境，以更真實的表演狀態還原當年中國登山隊員登頂珠峰雪山的艱難與不易，再現中國登山隊勇攀珠峰的歷史壯舉。

眾演員以“最強聯盟”向死而生勇戰天險，珠峰雪山極險、極寒、極美的自然環境也在預告片中展露一角，這也是國產商業片中第一次真實還原珠峰原貌。

此前吳京在拍攝《攀登者》的過程中腿部受傷，因為情況緊急，加上在惡劣的環境下，便急忙在國外開展緊急治療，但是剛剛治療後，就立刻回國重返《攀登者》劇組繼續完成拍攝工作！有網友在機場驚見吳京坐著輪椅，手裡拿著拐杖，看著都會讓人覺得心疼，無論是戲裡戲外的吳京都秉持著攀登者精神！

而對於吳京來說，完全可以暫停拍戲修養一段時間再繼續，但是他卻沒有這樣，這或許是他對“演員”這個職業的一種敬業態度，而就是這種態度使然，讓吳京成為中國一線動作巨星並且大獲成功的原因之一。

《攀登者-THE CLIMBERS》為慶祝新中國70週年國慶隆重獻映，特別激勵國人面對困難勇往直前，並致敬生活中的每一位攀登者！

電影《攀登者》2019 國慶獻禮鉅制！為國登頂，寸土不讓！全北美IMAX版正在熱映！海外影迷，鼎力支持！

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