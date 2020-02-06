中國郵包傳遞武肺病毒？美專家闢謠：機會不大

（綜合報導）中國武漢肺炎全面失控，全球人心惶惶，除各地引發種族歧視，外國人也擔心病毒會不會「搭便車」攀附在郵件、包裹上，直送到國外，使收件人感染新型冠狀病毒。美國疾控中心（CDC）和多所知名大學醫學家表示，冠狀病毒在郵包表面不太可能存活數天以上，簽收國際郵包「附送」武漢肺炎的機率很低。

目前，國際社會對於新型冠狀病毒，尚有很多未知之處，但病毒株與從前爆發過的SARS、MERS有部分相似，流行病學專家從經驗推演感染模式。美國疾控中心表示，常溫之下，冠狀病毒在郵包表面的生存能力不強，跨國遞送時間通常也要一天以上、長則數周，不太可能藉由這種途徑使收件人感染肺炎。

賓州大學傳染病動態中心主任麥格羅指，過去發生的傳染病感染潮中，從未有接觸包裹而感染的證據，這類病毒不太可能在紙板表面或內部生存數天以上，尤其是孔隙率高、較粗糙的材質表面。

約翰霍普金斯大學健康安全中心資深學者艾達利亞進一步解釋，溫度、濕度、依附的材質都會影響病毒存活率，有些病毒生存力確實較強，但許多病毒離開宿主後，幾小時之內就會開始崩解，大多數郵包的出貨條件也不利冠狀病毒長存，因此跨國郵包應該不具傳染風險。