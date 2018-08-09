中國買家興趣下降 西雅圖住房市場降溫

（綜合報導）西雅圖一直被認爲是美國最熱門的住房市場之一：由於需求灼熱，房價連年出現兩位數的漲幅。然而，有一股外力開始對那個過熱的市場潑冷水：來自中國的買家減少。

據CNBC報道，太平洋西北地區的那個城市是中國人來美買房潮的最大受益者之一。中國投資者和希望將孩子送進美國大學的家庭都推動了西雅圖的住房需求，西雅圖長期以來因爲強勁的亞洲文化而占光。

在過去兩年，這種需求急劇增加。 2016年，附近的溫哥華對國際購房者征稅25％，以便爲自己過熱的住房市場降溫。實力雄厚的中國投資者隻是向南移動以逃避那個加拿大城市的稅收。

但中國人民幣近期對美元彙率的下跌使得中國買家的購房價格上漲。 兩年前曾說“中國買家湧入西雅圖”的瑞銀集團（UBS）專家沃羅新（Jonathan Woloshin）現在說，西雅圖可能會看到兩年前的購買狂潮的反面。他解釋說，「我沒有說價格會出現崩盤，但我認爲漲幅會有所下降。」

根據沃羅新的說法，在西雅圖大都市區，房價在2016年8月到現在之間飆升了45％。在貨幣調整的基礎上，對於中國買家來說，他們增長了54％。

「中國人可以放長線釣大魚：如果他們將房子作爲第二或第三套住宅來購買，或者他們將爲孩子購買，這是公平的；但價格大幅上漲和人民幣貶值將産生影響，」他補充道。

西雅圖住房已經降溫。西北房屋銷售公司稱，金縣（西雅圖所在地）5月的待售房屋數量比一年前增長了47％。但已簽訂合同的房屋數量下降近9％。

西雅圖科威國際（Coldwell Banker）經理桑德斯（Stephen Saunders）說，來自中國的投資 「正在幹涸，」他說。 「我隻是看不到同樣的數量。西雅圖市中心的公寓市場已經停滯不前，而那是中國買家所看好的地方。」他的大部分客戶都在尋找價值100萬至300萬美元的房産，但他表示，購買放緩並非全是因爲人民幣貶值。

“這不一定是貶值下跌，而是因爲越來越多的措施限制資金流出。它隻是變得越來越緊。”他還補充說美中之間的貿易戰打擊了一些投資者的財務狀況。

盡管西雅圖待售房屋的供應量有所增加，但根據銷售水準，庫存仍然非常低，僅爲兩個月。整個西部情況也是如此，過熱的房價導緻買家退縮。

地産網Realtor.com的首席經濟學家丹尼爾·黑爾（Danielle Hale）在一份新聞稿中寫道：「雖然庫存周轉的跡象令人鼓舞，但它們對買家來說是否意味著好消息還有待觀察。」 「但高價和快速銷售房屋正在引起一些買家的猶豫，這反映在房屋銷售減少上。」