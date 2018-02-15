中國聯誼會『歡樂春節』文藝晚會圓滿成功

查立友副總領事與多位政要出席同賀新年

由波特蘭中國聯誼會、天津文化廣播影視局共同主辦，多家僑團聯合協辦的2018慶新春大型文藝晚會，於2月11日熱烈舉行。本地華人華僑及各界嘉賓歡聚一堂，共同迎接狗年新春的到來，容納一千餘人的Cleveland 高中禮堂座無虛席。

駐舊金山總領館副總領事查立友，俄勒岡眾議院議長蒂娜 科泰克等政要應邀出席晚會並先後致辭，向全場觀眾致以新年祝福。

查立友副總領事在致賀詞時，代表舊金山總領館向大波特蘭地區的華人華僑致以春節祝福，同時感謝僑胞們長期以來對祖籍國建設發展的關心與支持。查副總表示，僑胞們在新春佳節之際歡聚一堂，吉慶祥和、其樂融融，令人感到非常欣慰。

『歡樂春節』文藝晚會，在吉祥喜慶的歌舞表演《吉慶鑼鼓迎新春》中拉開序幕。本地藝術家黃婕的女聲獨唱《煙花三月》；波特蘭中國舞蹈團的《梁祝》；李春香與學生們共同演唱的《今夜無眠》；阮秋玲、王鷹的二重唱《陽光路上》等多位知名藝術家的友情出演，為晚會帶來了溫馨濃郁的節日氣氛。

天津歌舞劇院舞蹈團的《看秧歌》、《扇舞蹁躚》、《歡欣》等舞蹈表現了喜慶歡樂的春節氛圍和吉祥如意、幸福安康的美好祝願。天津雜技團的《草帽》、《頂花壇》、《登人》，以及嗩吶、笛子等民族器樂組合表演彰顯了中國樂器的獨特藝術魅力，以及高難與優美的雜技藝術。美輪美奐的民族舞蹈和驚險刺激的雜技表演，贏得了觀眾們熱烈地掌聲和高度評價。

這是波特蘭僑界首次於春節期間邀請國內專業藝術團體，在本地的慶祝新春活動中演出，該項活動得到了中國駐舊金山總領館的大力支持。

由享譽國際的『美麗天津藝術團』的頂級演員所組成的『歡樂春節』劇組應邀參加波特蘭中國聯誼會本年度春節聯歡晚會，是該劇組北美之行的首場演出，他們與本地藝術團體一起聯袂奉獻了一場極具觀賞性的文化盛宴。

查立友副總領事在接受採訪時指出，2018全球『歡樂春節』劇組在波特蘭的演出，是天津藝術家們美國之行的第一站。天津與俄勒岡為州市友好姐妹關係，總領館希望將中國最優秀的節目帶給本地僑界。他祝賀演出取得了圓滿成功。

查副總領事表示，2018國慶節期間中國將舉行『跨越太平洋中國藝術節』，屆時將有優秀的中國藝術家來美國演出。總領館期待俄勒岡州僑界的朋友們精誠團結，共同努力，創造出一個和諧向上的氛圍，迎接更多的中國藝術家來訪波特蘭，以深入推動中美之間人文交流與藝術交流。