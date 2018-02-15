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中國聯誼會『歡樂春節』文藝晚會圓滿成功 查立友副總領事與多位政要出席同賀新年

刊登日期: 2/15/2018

 

  • 刊登日期: 2/15/2018 @ 10:45
  • 最後修改: 2/15/2018 @ 10:47
  • 類別: 本週新聞

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