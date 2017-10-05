中國福利會少年宮赴美演出 波特蘭專場大獲好評

（本報實習記者王倩韞攝影報道）本週二，週三，由中國福利會少年宮舞蹈中心張秀芝主任等帶領的小夥伴舞蹈團來到本市波特蘭參加第二節中美舞蹈節。

此次小夥伴舞蹈團師生代表團一行33人應俄勒岡州州政府的邀請，在美國洛杉磯、波特蘭等城市，參加為期10天的演出和交流活動。

本次赴美，28位舞蹈學員帶來了美輪美奐的《好一朵美麗的茉莉花》、頌揚和平與友誼的《快樂花園》以及《美麗的新疆姑娘》、《巾幗小英雄》等極具中國民族特點的舞蹈節目，呈現中國多姿多彩的民族文化，和諧、歡樂的生活場景。在抵達波特蘭文化交流之前，孩子們在洛杉磯Fullerton市中心廣場與當地學生及藝術學校的夥伴同台演出。本週，則在波特蘭舞蹈藝術節進行專場演出，以及與藝術學院、Polaris舞蹈中心的師生相互交流。

首場演出在Polaris舞蹈中心進行，並邀請了舞蹈中心的舞者以及Childpeace Montessori 學校的孩子們前來欣賞。新疆舞的惟妙惟肖，傣族舞蹈的柔美以及小雞舞的童趣等都獲得了在場孩子們的一致好評，掌聲連連。

來自Polaris舞蹈中心舞者的Jacob表示，我學習舞蹈已經10年了，我第一次觀賞如此栩栩如生中國民族舞蹈。尤其是傣族舞蹈，無論是演出的服裝還是舞蹈的動作，都令人意猶未盡。舞蹈的魅力真的是太大了！

第二場演出在ACMC文藝中心演出，演出現場座無虛席，掌聲陣陣。很多ACMA的學生表示，這是他們第一次見來自中國的舞蹈，實在是太激動了。希望以後這樣的藝術文化交流會越來越多。

少年宮舞蹈中心主任張秀芝老師表示，本次應俄勒岡州政府邀請，赴波特蘭參與文化交流，展示各種各樣的民族舞蹈。她相信各個民族都有不同的優秀的舞蹈，希望可以通過民族舞蹈來向美國展示中華民族的精神和特色。

她還表示，這次赴美得到了中福會少年宮高度的重視，做了很多準備就是為了要將最佳的精神面貌和舞蹈節目帶出國門，這也是少年宮對孩子們的教育思想。

此次出訪，孩子們將以舞會友，在展示自己卓越的藝術才能的同時，也將以最佳的精神風貌呈現中國少年兒童的良好形象，加深美中兩國青少年之間的友誼和溝通。

中國福利會少年宮由前中國國家名譽主席宋慶齡女士於1955年6月1日親手創辦，下設舞蹈、合唱、戲劇影視、民樂等分團，共有5-16歲的小團員800餘名。作為優秀少兒藝術團體之一，藝術團不僅在上海及全國各級各類比賽中喜獲佳績，而且還應邀參加了北京奧運會、慶祝中華人民共和國成立60週年系列慶典演出、2010上海世博會開、閉幕式等國內外重大演出活動，屢獲好評。

此外，藝術團還先後應邀出訪了美國、英國、法國、澳大利亞、日本等許多個國家和地區，並在悉尼歌劇院、英國泰恩歌劇院等專業劇院舉辦了專場文藝演出，受到熱烈歡迎，被譽為「和平的小大使」、「上海的城市名片」。 2008年1月，藝術團榮獲由美國前總統夫人勞拉•布希提倡，美國總統藝術人文委員會等機構共同頒發的「站得更高」獎。