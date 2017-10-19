中國毒販網路賣毒品　遭美起訴



（綜合報導）美國司法部副部長羅森斯坦週二召開記者會宣佈，兩名中國毒蟲因涉嫌在中國開設化工廠及實驗室製造芬太尼類毒品，再透過網路賣進美國，遭到美國起訴。這是美國司法單位首次起訴中國毒販的案例。

美國司法部門近來正全力遏止鴉片類毒品危機羅森斯坦在記者會上表示，嚴姓及張姓兩名毒販是首次被列進「綜合優先組織目標」名單的中國人，被列入這份清單的是國際間控制並指揮販毒及洗錢行動的最重要罪犯。

這起案件始於2015年1月，當時一名18歲的年輕人在紐約大福克斯的芬太尼上過了過量的生活。調查人員將該消息來源追蹤到位於波特蘭的一家暗網經銷商。

羅森斯坦說：「芬太尼及芬太尼類毒品以多種方式被運進美國，包含位於中國的工廠直接出貨給在網路上下單的美國客戶。」他指出，嚴姓和張姓毒販在中國擁有能製造數以噸計芬太尼類毒品的實驗室和化工廠，隨後再透過網路賣進美國。

其實，早在2015年，俄勒岡州就有四例因服用有毒藥物過量從而死亡的情況。

根據俄勒岡州犯罪實驗室的數據，由於假冒處方藥的某些成分過量，導致死亡的可能性及高，據俄勒岡州犯罪實驗室稱，一些檢測出的假藥含有海洛因、呋喃芬太尼、曲馬多(Tramadol)和其他物質。

羅森斯坦續指，40歲的嚴姓毒販會監視美國及中國的法律及執法行動，以修改毒品中的化學結構，避免遭美國起訴。38歲的張姓毒販則據稱在中國經營一個至少擁有4間製造芬太尼實驗室的組織，並透過網路向美國客戶宣傳及銷售毒品。他的組織以郵寄或國際包裹服務將芬太尼及其他毒品、將毒品壓製成丸劑的器具和模具寄送給美國客戶。

嚴姓毒販遭密西西比南區法院起訴2項共謀及販運多項管制物品罪及7項在特定地點製造及販運毒品罪，張姓毒販則被北達科他法院起訴在美共謀販運芬太尼、共謀從中國及加拿大進口毒品、洗錢、經營犯罪組織等罪名。

羅森斯坦沒有透露中國方面是否會逮捕這兩名毒販，但他表示，希望當地執法機關「能採取行動讓他們負起責任」。羅森斯坦也說，美國司法部正和中國的對等單位合作，剷除其他毒品工廠。

波特蘭警察局週一（十月十六日）向波特蘭社區發出了一份警告，警告稱，假冒處方藥(如Xanax,Oxycodone)和Alprazolam(Alprazolam)在地鐵地區、全州和網絡上都被出售，請市民通過正規醫藥管道購買，謹防假藥。