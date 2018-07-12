中國新能源企業與俄州投資合作論壇成功舉辦 駐舊金山總領事館商務參讚楊依杭做主旨演講

（本報記者俄廣才攝影報導）在駐舊金山總領館和俄勒岡州政府的大力支持下，由俄勒岡中國姐妹關係理事會主辦的中國新能源企業代表團與俄州政商各界投資合作論壇，於7月5日在波特蘭大學俱樂部成功舉辦。

俄州政府對中國新能源代表團一行的來訪高度重視。州長經濟顧問Jason Lewis-Berry，州能源廳戰略發展部副部長Ruchi Sadhir，州經濟廳再生能源部經理Colin Sears，州參議院能源委員會主席Michael Dembrow，俄勒岡州EBD水利開發公司經理Dan Kennedy，波特蘭電力公司商業開發經理Troy Gagliano，東俄勒岡州印第安部落負責人，以及俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進、副主席應書琪、副主席Charlotte等出席會議並致辭。

中國駐舊金山總領館商務參讚楊依杭，中國電建地產集團有限公司美國分公司總經理王檑，國家電力投資集團公司美國代

表處總代表何瑋鵬，DiDi出行集團美國代表處副總裁Steven Wang，GLC新能源公司投資部高級總監何松宇，NICE新能源研發公司項目經理程繼紅，以及中國西湖風險投資公司、中國YUHONG投資公司代表等在合作論壇上做了主旨演講。

楊依杭參贊在演講中表示，中國與俄勒岡州在經貿往來中擁有各自的比較優勢，形成了高度互補的關係，為開展務實合作提供了廣闊的空間和強大的動力。

在過去的幾年裡，州長凱特 布朗，州務卿丹尼斯 理查德森多次帶領貿易代表團訪問中國，與中國在經貿、農業、旅游和經濟合作方面取得了豐碩成果，現在中國已經成為最大的貿易伙伴和最大的國際游客來源國。

楊依杭指出，中國的可再生能源以及相關領域都在快速增長，本次訪問俄勒岡州的中國七家大型新能源企業的發展模式具有重要意義。這些行業涵蓋了包括投資在內的建設、融資、運營以及設備貿易等具體項目，將為本地提供更經濟的清潔能源，推進更可行的持續性發展。

中國電建地產集團有限公司、國家電力投資集團公司、GLC新能源公司、NICE新能源研發公司等七家企業代表在論壇上分別介紹了各自企業，特別在新能源投資方面做了重點介紹。表示，希望通過這次訪問，可以對俄勒岡州能源政策有更深入的了解；希望在新能源建設、分佈式電站等多個方面與當地建立聯繫，尋找的合適的項目及合作夥伴。

據了解，由中國GLC新能源公司在俄勒岡東部投資興建的太陽能項目已經竣工，將於本週正式啟動並投入運營。

俄州州長經濟顧問Jason Lewis-Berry，州能源廳戰略發展部副部長Ruchi Sadhir，州經濟廳再生能源部經理Colin Sears，州參議院能源委員會主席Michael Dembrow，俄勒岡州EBD水利開發公司經理Dan Kennedy，波特蘭電力公司商業開發經理Troy Gagliano等先後致辭。

州長經濟顧問Jason Lewis-Berry在講話時對中國新能源企業代表團的來訪表示熱烈歡迎。他指出，俄州政府已制定了到2025年可再生能源在全部能源中的比例不少於25%的長遠目標，俄州核心產業有太陽能、風能、節能和綠色建築設計、潮汐能等。

Jason表示，中國是俄勒岡州第一大貿易夥伴，即將展開的美中貿易之戰將會對了俄州的經濟發展產生重大影響。

俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進接受採訪時表示，俄勒岡州一直以來將利用新能源作為促進經濟發展的重要推動力。楊依杭參讚率代表團訪問俄勒岡州，表明駐舊金山總領館以及中國企業對中國與俄勒岡州友好關係以及俄州經濟發展的高度重視。

投資合作論壇在特朗普政府既定征收關稅貿易之戰的前夜召開，具有特殊意義。州議會，州長辦公室、州經濟廳、能源廳以及俄州商界踴躍參加，暢談未來發展前景，積極尋求合作機會，表明了地方政府與商界希望繼續與中國企業保持深入友好合作的良好意願。