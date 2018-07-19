中國拒收洋垃圾後　市民該如何處理回收垃圾

（本報綜述）俄勒岡州的州民一向對廢料回收是非常認真的，民眾早已經習慣了將牛奶紙盒、酸奶容器、麥片盒和瓶子從垃圾中分出來，這樣它們就不會送到垃圾堆填區，反子會被循環再造。但今年3月，中國陸續頒佈了對24種廢舊材料的進口禁令後，令到一些可回收的垃圾最終還是被丟棄在垃圾場，估計有數以千噸計原在路邊的回收材料被送到垃圾堆填區。

美國是全世界垃圾產生量最大的國家之一，每年有三分之一的垃圾被回收商賣到國外，這其中有一半都出口到了中國。中國這項禁令導致美國塑料垃圾失去了一個最大的出口國。本州多個回收場內的廢料都堆積如山。

都會局（Metro）為了應對這使本地注重環保的市民頓時無所適從的情況，特別發出處理回收垃圾的指引，他們表示，所有應放在路邊回收箱的癈料，仍保持不變；最重要的是教導市民將一些不應放到回收箱的垃圾拿出來。

根據都會局所發出的指引，以下八種物件是不應放在回收箱的。

一． 塑料袋

塑料袋包括包裝塑料袋，例如包裝衛生紙的塑料袋，這些垃圾會帶給處理回收廢料的設施造成不必要的麻煩，它們會堵塞機器甚至令機器停頓，工人要花上好小時才能將堵塞機器的塑料拿出來，機器才能重新操作。市內有不少大型超市都有接收可回收的塑料袋，民眾可向超市查詢。



二． 塑料外賣盒

這些塑料外賣盒是經常用作盛載食品在超市內出售的，之前在盒上印有三角形回收標誌的就是可回收的，但隨著目前回收市場上的改變，所有這些外賣盒均要放到垃圾箱內。



三． 塑料瓶蓋

這些水瓶的蓋和酸奶或是牛油盒等的盒蓋，因為體積太小和太扁，及用不同塑料造的，所以在分類設施中，未能被分隔出來，最後大多落到廢紙堆中，並且會污染可以再造的廢紙。



四． 冷凍及冷藏食品紙盒

為了防止過度冷凍和弄濕包裝，大多數這些食品盒都是含塑料的。這些塑料是不可能與紙張分開進行回收的。牛奶和果汁紙盒是例外，因為它們的製造方式不一樣並且是可以回收。記著，與慣例一樣，從冰箱或冷藏格拿出來的食品紙盒包裝，就應該直接掉進垃圾箱。



五． 紙咖啡杯

由於這類紙杯內有一層臘或膠，所以與冷藏食品紙盒一樣，是不能將紙和塑料分開的，這亦只能掉進垃圾箱。

六． Pizza比薩外賣盒

來自Pizza 的油會將外賣盒弄污，如將其回收則會污染其它廢料，所以亦要將其放入垃圾箱內。但居住在波特蘭、比弗頓、Forest Grove、Lake Oswego、Milwaukie等城市的居民例外，他們可將比薩外賣盒放到庭院的垃圾箱內。



七． 發泡膠

所有發泡膠廢料，包括發泡膠包裝、雞蛋盒、超市出售鮮肉或冷凍肉包裝內的發泡膠盤及發泡膠杯，均須放入垃圾箱內，因為以目前的科技，要將發泡膠轉化為有用的物料，成本極高，似乎不值得這樣做。如果你仍然堅持要回收的信念，Tigard 市有一家公司Agilyx是專門處理並回收發泡膠的，但必需要你自己開車將發泡膠送上。又或可到一些包裝郵寄服務公司查詢，他們可能願意接收你手頭上的發泡膠包裝物料，循環再用。



八．電池

製造商已不再用水銀來製造大部份的家用電池，但用於手錶，照相機，計算器和玩具的鈕扣電池則是例外。雖然如此，但電池內含有不少有害的化學物料，所以最好處理電池的方法是將其送到回收危險廢料的地方或是一些特別的回收活動。

在我們每天的生活中，總是離不開使用塑料的，專家建議，盡量少用或是循環再用都是減少塑膠廢料的好方法。