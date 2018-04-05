中國拒做世界垃圾站　全球爆發垃圾危機 波特蘭市緊急應對 五月加垃圾費

（本報綜述）由於中國從今年一月起開始停止進口洋垃圾，這使得美國的廢舊物回收和出口業遭受嚴重打擊。全美各地已爆發垃圾危機，包括波特蘭市。為了應付這情況，波特蘭市的可持續發展部門要求緊急加價，平均每戶約加價三元。

中國禁止進口洋垃圾的原因很簡單：環境污染。中國向世貿提交的文件直指，進口的廢料中有大量「骯髒、甚至有害的廢物」混在可用作原材料的固體廢物中，嚴重污染中國的環境。

中國停止進口洋垃圾，首先對美國西岸城市產生嚴重影響，導致許多回收資源無處可去，這垃圾危機勢將蔓延全美國。北美固體廢物協會（SWANA）指出，由於美國的回收系統不像歐洲是中央化處理，而是由地方政府負責，美國的回收業難以在短期內適應中國的禁令。該協會建議美國減少垃圾產量並且發掘國內市場，以降低對中國市場的依賴。

美國廢料回收業協會表示，當地有約155,000名工人從事將廢料出口到中國有關的工作，平均工資76,000美元，向美國各級政府繳納超過30億美元稅款。中國禁止「洋垃圾」入口，對全美回收業將造成「災難性的打擊」。

中國不接受，那些垃圾怎辦？在波特蘭，回收商目前只能將這些不能輸出的垃圾儲存起來，同時也在探索新的市場。

波特蘭的可持續發展部門主管Bruce 表示，單是將垃圾分類並不能解決問題，我們還要為不同的垃圾物料找出回收的市場。

照慣例，波特蘭市要加垃圾費一定要等到財政年度的開始，即七月份。但在這緊急的情況下，市政府人員不得不向市議會發出請求，要求市議會盡快通過加垃圾費的申請，並在今年五月開始實施新收費。

據報導，本市的垃圾在無法出口的情況下，在去年九月開始環保局就已多次批出將回收垃圾送到堆填區。至今年二月底，送到堆填區的回收垃圾已有8,305噸之多，佔平常客戶放入回收箱的回收物料約5至6%，與全州回收的數字比較，這只佔2%。

而在本州的南部，有不少回收項目已被喊停。多個南部城市的回收垃圾全都只能送到堆填區。

垃圾費加價不單是波特蘭市迫切的問題，而是整個俄勒岡州，甚至是全球各地的問題。就如回收專家明特說「沒有中國，美國將會回收得更少，花費得更多」。因為回收者可能還需升級設施來處理垃圾，這將為美國各州和納稅者帶來更大花費。

90年代開始，為了促進中國以出口為主的製造業繁榮，世界各地都將廢紙、廢塑料、廢金屬等運往中國以用作原材料。中國把它們稱為「固體廢物」。2016年，中國進口了大約價值180億美元的固體廢物。