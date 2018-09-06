“中國之舞－2018” 北京舞蹈學院九月三十日波特蘭公演一場

（本報訊）應西雅圖華星藝術團及美國亞洲表演藝術劇院邀請，北京舞蹈學院古典舞系將於九月二十六日至十月七日到美國西海岸沙加缅度（Sacramento）、波特蘭及西雅圖參加第五屆“跨越太平洋－中國藝術節”及第二屆“西雅圖華星藝術節”。

中國舞蹈是中國傳統文化中的瑰寶，在人類歷史的長河中，它以其獨樹一幟的表演魅力驚歎於世界。中國古典舞蹈是中國舞蹈文化最重要代表，被稱為中國的“國舞”。它汲取並融合了中國古代舞蹈、戲曲、武術、壁畫等藝術精髓，以特有的典雅格調與審美情趣，建立起經過當代發展創造並重構的具有典範意義的東方舞蹈藝術。其中的“身韻”動作體系，形成了細膩圓潤、剛柔相濟、情景交融、技藝結合，以及精、氣、神和手、眼、身、法、步完美統一的美學特色。

北京舞蹈學院始建於1954年，是中國唯一一所專門化的舞蹈教育高等學府，也是當今世界規模最大、專業設置全面的舞蹈知名院校，培養著中國最優秀的舞蹈藝術人才。中國古典舞系在北京舞蹈學院成立之初就已創始，始終致力於傳承和弘揚中國優秀傳統舞蹈文化。60多年來，中國古典舞系從中國古代歷史舞蹈文獻、戲曲舞蹈、傳統武術中提煉整理，進而重建起既具有傳統審美內涵與文化品格，又符合當代審美的中國古典舞蹈形式。參與此次表演的，都是中國古典舞系最優秀的年輕學生，他們中大部分都曾經獲得過中國各類舞蹈大賽的獎項，代表了當今中國舞蹈藝術的最高水準。

此次“中國之舞”專場演出，北京舞蹈學院中國古典舞系帶來最具有代表性的中國古典舞經典傳統劇碼。這些舞蹈作品也都是北京舞蹈學院歷屆外事出訪交流中的必演劇碼。

其中，《踏歌》源自於1700多年前中國古代魏晉時期民間歌舞的, 曾獲得中國舞蹈比賽最高獎「荷花杯」金獎，其作品所呈現的舞蹈形象入選2016年聯合國發行的「世界舞蹈日」郵票；《飛天》、《金剛》、《千手觀音》三個節目均取自於1500多年前中國南北朝時期聞名世界的敦煌壁畫形象；其中《飛天》更在2008年北京奧運會開幕式上做精彩演出。雙人舞《梁山伯與祝英台》取材於中國家喻戶曉的淒美愛情故事，被譽為東方的“羅密歐與茱麗葉”。

此外，還有根據中國傳統文化審美而創作的《扇舞丹青》、《紙扇書生》、《秦王點兵》、《黃河》。其中《秦王點兵》曾獲得中國中央電視臺舞蹈大賽銀獎，其形象靈感來自於世界十大奇跡之一的秦始皇兵馬俑；《扇舞丹青》曾經獲得中國全國舞蹈比賽金獎，以及中國荷花杯舞蹈大賽金獎，作品借用中國舞蹈的傳統道具摺扇來表現中國書法的瀟灑端莊；另一個用摺扇來表演的作品《紙扇書生》則是以扇子表現了中國古代文人翩翩君子的形象。《黃河》被稱為中國古典舞「身韻」動作體系的代表作品，更是入選了二十世紀中華民族經典舞蹈作品。

希望這些優秀的中國古典舞蹈作品，能讓美國的觀眾更多元、充分的瞭解中華文化的精髓，瞭解中國人的審美追求和當代中國的價值觀念，給您帶來最難以忘懷美好的體驗！