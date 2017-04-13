中國上海戲劇學院到訪波特蘭　5月7日黃上皇酒樓上演戲劇晚宴 難得有崑曲、越劇、京劇大師親臨演出　　萬勿錯過

（本報訊）中國上海戲劇學院的師生演出團將於下月訪問波特蘭，並於5月7日晚上6點在黃上皇酒樓，為熱愛戲劇的朋友們獻上一場本埠難得一見的「戲劇晚宴」。戲劇演出將以晚宴的形式（包括晚餐）呈現給當地對戲劇和中樂感興趣的朋友們。

上海戲劇學院由著名戲曲家李健吾，顧仲彝，黃佐臨在1945年創辦的，是中國歷史上第一個專門配湯戲劇表演，導演專業的專科學院。70多年間，上海戲劇學院培養出萬餘名文藝專門人才，包括余秋雨，李冰冰，董卿，徐崢，佟大為等等。。。2009年，學校還加入了美國歷史最久的戲劇刊物紐約《戲劇評論》的編輯聯盟，與普林斯頓大學，布朗大學，紐約大學共同編輯這個國際頂級的人類表演刊物。

這場特別的戲劇晚宴將包括中國傳統中樂演奏，屬世界非物質文化遺產－的崑曲與京劇演出及越劇等。節目單包括著名的崑曲《牡丹亭》，揚琴獨奏《春到清江》，京劇《徐策跑城》，越劇《梁祝－樓台會》，樂器合奏《迎春》等等。

其中，值得一提的有：二胡獨奏《聽松》又名《聽宋》，是中國民間音樂家阿炳創作的二胡獨奏會。樂曲以京劇的打擊樂作為全曲貫穿始終的伴奏，頗具新意。樂曲讚頌民族英雄岳飛剛正不阿的性格和堅定相信的意志，歌頌了人民青松般高潔的民族氣節。著名二胡演奏家石鳴，上海戲劇學院二胡講師，青年二胡演奏家，師從著名二胡演奏家，教育家王永德教授，並與高胡名家李肇芳老師輔修高胡。曾榮獲中國百家電視台MTV音樂電視大賽，上海音樂學院首屆“龍音杯”民族樂器等大賽的不同獎項。

崑曲《牡丹亭選段》是明代戲曲家湯顯祖的代表作《牡丹亭》中的一折，其中「良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院」的詞句更是膾炙人口傳唱至今。《牡丹亭》一直是崑曲的保留曲目，描寫的杜麗娘與柳夢梅的愛情故事。其中誓言青衣的練雯晴曾榮獲小梅花獎金獎，學京賽銀獎以及文化獎銅獎等獎項。

（上接A1版）《梁祝－十八相送》節選自著名越劇名劇《梁山伯與祝英台》的浪漫愛情故事。《十八相送》仲英台借一路景致來表達心中的愛慕之情。但山伯憨厚不解其意，無奈英台只好暗許家中「九妹」，催促梁山伯早日提親。博派花旦楊韻爾，范派小生董心心分獲中央電視台2013《越女爭鋒》學生組十強之最佳身段獎及最佳扮相獎。

中國上海戲劇學院今次來美是參加在加州聖荷西舉行的「國際愛樂藝術節」，後順道到訪波特蘭。在波特蘭新聞、波特蘭文藝中心及祥和藝院的攜手下，合辦了這一場本市難得一見的演出晚宴。

當晚除了上海戲劇學院賦予的最完美的視覺聽覺享受，黃上皇酒家將特別提供的中國式味蕾晚宴讓你更加融入到這場完美的戲曲演奏表演中。晚宴菜色包括獨具特色的北京片皮鴨，罐悶牛肋排，和田櫻花焗蟹飯等等。

餐券分有貴賓票50元及普通票40元兩種。兩種餐券都包括了特別為晚宴訂製的秘制菜單，而貴賓票則擁可選擇優先入座前排。晚宴同時提供10人餐桌團票，分別為380元普通團票以及480元貴賓團票。

購票地點包括黃上皇酒家，威捷中心，波特蘭祥和學院。聯繫電話：503.380.8788 或 503.327.6908。

身處美國這麼久，你想念面對面久違的中國戲劇文化嗎？你想讓你的孩子們更清楚地了解梁山伯與祝英台的故事嗎？你想在週末與家人朋友們一起感受一場濃濃的視覺與味覺的戲曲盛宴嗎？最具地道文化意義的中國式戲劇晚宴來了！帶上你的家人朋友們和中國上海戲劇學院的著名戲曲家們一起穿越到古代吧！