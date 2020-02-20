中低收入人士　要多利工薪退稅優惠 年入近5.6萬的家庭　有機會獲退稅六千多

（本報綜述）根據國稅局（IRS）統計，每年有將近100萬人因為沒有申報聯邦所得稅導致無法申請退回多繳的稅款或享受稅務優惠。俄勒岡州的勞工部提醒納稅人，不應錯過獲得額外收入的機會。該部門所指的是聯邦政府向中低收入人士及家庭所提供的工薪退稅優惠(Federal Earned Income Tax Credit，簡稱EITC)。

報稅公司Jackson Hewitt最新調查顯示，許多納稅人仍不知道EITC的存在，調查中有44%的民眾年收入低於4萬元，可能符合EITC的申請資格卻不知道。

有很多納稅人都覺得EITC是給低收入家庭申請的，誤以為自己就不符合資格，但其實很多收入不穩定或生活狀況改變的人士都符合申請資格。EITC可以讓有工作但收入有限的納稅人得到更多的聯邦退稅。退稅優惠的意思是由於這項高額退稅減去了你應繳的聯邦稅，因而你可能合格獲得更多的退稅。

即使你因收入太低而不必交所得稅，也必須向聯邦報稅才能申請這項退稅優惠 (EITC)。就算你不欠稅金，仍可能收到一張退稅支票。

這項計劃的收入指標對於需要養育兒女的人會比較寬鬆，但某些超低收入而又沒子女的單身或夫妻也有可能享受到該項退稅優惠。養父母或撫養孫兒女的祖父母也是可以申請這種退稅優惠的。如果嬰兒是在報稅年度最後一天出生的，只要父母其中一方在報稅年度有工作，而且他們符合低收入條件，那麼他們便可享用這種退稅優惠。

在2019 報稅年度，對沒有子女，年收入最高為50,162元的納稅人，工薪退稅優惠可高達 $529；有三個以上子女，年收入最高為55,952元的納稅人，工薪退稅優惠則可高達 $6,557。這筆退稅，納稅人可以隨意花用，也可將它存在銀行。要符合工薪退稅優惠，你必須有工作收入或是自僱人士。

另外一個常為納稅人所忽略的抵稅優惠是兒童抵稅(Child Tax Credit，簡稱CTC)，於符合申請條件，每個孩子可替家庭抵免最多2000元的稅金。

聯邦人口普查局在去年秋天時曾指出，EITC和CTC在2018年成功協助890萬民眾免於陷入貧困。據稱2016年政府支付給270萬的勞工670億元的抵稅額，而2016到2019年間EITC每筆抵稅項目平均接近2500元，但這段期間申請EITC的員工減少。

EITC計算表格