世界上最大印鈔廠，因為窮得只剩錢，要倒閉了？

負責將近全球1/3的鈔票印刷工作的德拉魯，英國最大、也是全球最大的印鈔廠，近期正面臨破產危機。

印鈔廠應該是全世界最不缺錢的地方了，但是現在，德拉魯公司面臨的問題是：他們窮得只剩下錢了，再這樣下去，整個公司都要倒閉了。

要說這個問題，還得從德拉魯公司的輝煌時期開始說起。

1813年，一個名叫托馬斯·德拉魯的英國小夥子，靠著一筆資金，和之前在報紙印刷廠當學徒的經驗，開設了一間印刷廠。主營業務是印報紙，趕上了商業報紙的浪潮，一舉成為了印刷大廠。之後的時期，德拉魯公司都順風順水。

1831年，他們又趕上了現代撲克牌的順風車。撲克牌成為了千家萬戶的娛樂設施，而德拉魯就靠著生產撲克牌，被威廉四世授予了皇家字母專利。

他們就靠著報紙和撲克牌，把生意越做越大，做成了全英知名的印刷廠。

而後，英國國稅局為了印刷穿孔郵票，也找到了他們。德拉魯更提供一種特殊的“防盜”墨水，如果有人嘗試清洗郵票來重複使用，這些墨水就會消失，讓所有郵票都只能一次性使用。首次涉足安全印刷,德拉魯就獲得了巨大的成功，短短幾年內，就一手包攬了當時英國殖民地幾乎所有的郵票需求。由此，德拉魯就踏足國際安全印刷領域量。

1860年，這是一個值得德拉魯公司紀念的年份。

那一年開始，德拉魯開始和政府合作，印刷英鎊紙幣。靠著防偽印刷優勢，他們做到鈔票不能複製。從此開始，源源不斷的鈔票都從德拉魯印鈔廠中被印刷出來，而他們也漸漸轉型成為專業的安全印刷公司，與全世界的政府合作，印刷鈔票。整個20世紀，他們都一直在飛速發展，有過一段極其輝煌的歷史。除此之外，靠著自己的防偽系統，他們還開始涉及證件方面。比如駕照、護照等國家發行的認證。

然而，到了20世紀末，順風順水的德拉魯公司，財務出現危機。這個時候，德拉魯公司決定，把非核心業務都拋售出去。當時德拉魯公司決定，乾脆就只做安全印刷，把其餘業務都賣出去，熬過這一段年年虧損的時光。

雖然單一運營的抗風險能力會降低，但印鈔行業可是鐵飯碗，難道還有一天，人們不需要鈔票了嗎？這個有著200多年歷史，2500多名員工，曾經為142個國家印製鈔票，印出來的鈔票堆積起來可以達到珠穆拉瑪峰兩倍高度的老牌印刷廠，在去年，發出了破產警告。倫敦上市的德拉魯公司最近公告，為了處理債務問題，董事會決定暫停股息支付。截至今年上半年，該公司淨虧損達920萬英鎊。相比去年同期，淨利潤同比暴跌87.2%。

這間公司，到底面臨了多少問題呢？

雖然德拉魯公司的主營業務是印鈔票，但今年面臨破產，最重要的契機卻是護照問題。2009年，德拉魯公司獲得了英國護照製作的十年合同，也就是去年正好到期。作為英國本土企業，德拉魯覺得，這十年大家合作得很愉快，續簽沒問題的啦！而且過兩天脫歐了，大家都要換新護照，6600萬英國公民的護照，那絕對能把公司盤活！

然而，英國政府卻把這筆近5億英鎊的訂單，交給一家法國印刷公司。德拉魯公司隨即股價斷崖式下跌，從600磅跌到400磅。除非女王駕崩、所有紙鈔都換成查爾斯王子的頭像，要不然，像脫歐換護照這麼大的單子，真的是很難遇見了。

另外，作為全球最大的鈔票印刷廠，每年都要花費大量資金更新鈔票的防偽措施，讓一張鈔票的印刷成本越來越高，利潤就變得越來越低。但這都不是最根本的問題。最根本的問題——電子支付，這已令德拉魯的收入直接下滑了30%。

在一個無現金日益流行的世界中，德拉魯還能活多久呢？有人會說：印鈔廠欠了債，自己印點還上行不行？答案當然是不行。監守自盜，相當於斷了自己的根基，毀了自己的聲譽。其次，印鈔廠的印刷，那都是有管控記錄的。如果記錄上沒有貨幣編號，就肯定沒有任何國家的法律承認其價值，和假幣沒分別。

德拉魯欠的賬，那可不是現金能還的上的，單在去年上半年就虧損了1210萬英鎊。現在，它雖然資不抵債，但仍然承包著140個國家的貨幣業務，還為40個國家印刷護照。除了德拉魯自己，那些小國家一定也極其不希望德拉魯倒閉。甚至，包括英國自己，也在努力搶救，不讓德拉魯公司關門。畢竟，紙幣的印刷保密性和技術難度，被認為“僅次於原子彈的技術”，英國自家有這麼一個公司，還是很重要的。

之前英國皇家鑄幣廠，從造幣業務擴大至珠寶業務。它的同行，德國印鈔廠Koening&Bauer也開始印刷易開罐、啤酒和可樂的鋁制包裝。也許，德拉魯也可以把前些年丟掉的報紙和撲克牌再撿起來，可能靠多樣化經營繼續苟活。直到現在，德拉魯依然是所有印鈔廠中最大的一家。

德拉魯表示他們將加快重組計畫，包括採取降低管理費用等措施，還計畫推出新的鈔票安全功能產品，以鞏固其在「競爭日益激烈」的印鈔市場的地位。