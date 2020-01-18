波特蘭新聞

世界上最大印鈔廠，因為窮得只剩錢，要倒閉了？

負責將近全球1/3的鈔票印刷工作德拉魯，英國最大、也是全球最大的印鈔廠，近期正面臨破產危機。

印鈔廠應該是全世界最不缺錢的地方了，但是現在，德拉魯公司面臨的問題是：他們窮得只剩下錢了，再這樣下去，整個公司都要倒閉了。

要說這個問題，還得從德拉魯公司的輝煌時期開始說起。

1813年，一個名叫托馬斯·德拉魯的英國小夥子，靠著筆資，和之前在報紙印刷廠當學徒的經驗，開設了一廠。主營業務是報紙，趕上了商業報紙的浪潮，一舉成為了印大廠。之後的時期，德拉魯公司都順風順水。

1831年，他們又趕上了現代撲克牌的順風車。撲克牌成為了千家萬戶的娛樂設施，而德拉魯就靠著生產撲克牌，被威廉四世授予了皇家字母專利。

他們就靠著報紙和撲克牌，把生意越做越大，做成了全英知名的印刷廠。

而後，英國國稅局為了印刷穿孔郵票，也找到了他們。德拉魯提供一種特殊的“防盜”墨水，如果有人嘗試清洗郵票來重複使用，這些墨水就會消失，讓所有郵票都只能一次性使用。首次涉足安全印刷,德拉魯獲得了巨大的成功，短短幾年內，就一手包攬了當時英國殖民地幾乎所有的郵票需求。由此，德拉魯就踏足國際安全印刷領域量。

1860年，這是一個值得德拉魯公司紀念的年份。

那一年開始，德拉魯開始和政府合作，印刷英鎊紙幣。靠著防偽印刷優勢，他們做到鈔票不複製。從此開始，源源不斷的鈔票都從德拉魯印鈔廠中被印刷出來，而他們也漸漸轉型成為專業的安全印刷公司，與全世界的政府合作，印刷鈔票。整個20世紀，他們都一直在飛速發展，有過一段極其輝煌的歷史。除此之外，靠著自己的防偽系統，他們還開始涉及證方面。比如駕照、護照等國家發行的認證。

然而，到了20世紀末，順風順水的德拉魯公司，財務出現危機。這個時候，德拉魯公司決定，把非核心業務都拋售出去。當時德拉魯公司決定，乾脆就只做安全印刷，把其餘業務都賣出去，熬過這一段年年虧損的時光。

雖然單一運營的抗風險能力會降低，但印鈔行業可是鐵飯碗，難道還有一天，人們不需要鈔票了？這個有著200多年歷史，2500多名員工，曾經為142個國家印製鈔票，印出來的鈔票堆積起來可以達到珠穆拉瑪峰兩倍高度的老牌印刷廠年，發出了破產警告。倫敦上市的德拉魯公司最近公告，為了處理債務問題，董事會決定暫停股息支付。截至今年上半年，該公司淨虧損達920萬英鎊。相比去年同期，淨利潤同比暴跌87.2%

公司，到底面臨了多少問題呢？

雖然德拉魯公司的主營業務是印鈔票，但今年面臨破產，最重要的契機卻是護照問題。2009年，德拉魯公司獲得了英國護照製作的十年合同，也就是年正好到期。作為英國本土企業，德拉魯覺得這十年大家合作得很愉快，續簽沒問題的啦！而且過兩天脫歐了，大家都要換新護照，6600萬英國公民的護照，那絕對能把公司盤活！

然而，英國政府把這筆近5億英鎊的訂單，交給一家法國印刷公司。德拉魯公司隨即股價斷崖式下跌，從600磅跌到400磅。除非女王駕崩、所有紙鈔都換成查爾斯王子的頭像，要不然，像脫歐換護照這麼大的單子，真的是很難遇見了。

另外，作為全球最大的鈔票印刷廠，每年都要花費大量資金更新鈔票的防偽措施，讓一張鈔票的印刷成本越來越高，利潤就變得越來越低。但這都不是最根本的問題。最根本的問題——電子支付，這已令德拉魯收入直接下滑了30%

在一個無現金日益流行的世界中德拉魯還能活多久呢？有人會說：印鈔廠欠了債，自己印點還上行不行？答案當然是不行。監守自盜，相當於斷了自己的根基，毀了自己的聲譽。其次，印鈔廠的印刷，那都是有管控記錄的。如果記錄上沒有貨幣編號，就肯定沒有任何國家的法律承認其價值，和假幣沒別。

德拉魯欠的賬，那可不是現金能還的上的，單在去年上半年就虧損了1210萬英鎊。現在，它雖然資不抵債，但仍然承包著140個國家的貨幣業務，還為40個國家印刷護照。除了德拉魯自己，那些小國家一定也極其不希望德拉魯倒閉。甚至，包括英國自己，也在努力搶救，不讓德拉魯公司關門。畢竟，紙幣的印刷保密性和技術難度，被認為“僅次於原子彈的技術”，英國自家有這麼一個公司，還是很重要的。

之前英國皇家鑄幣廠，從造幣業務擴大至珠寶業務。它的同行，德國印鈔廠Koening&Bauer也開始印刷易開罐、啤酒和可樂的鋁制包裝。也許，德拉魯也可以把前些年丟掉的報紙和撲克牌再撿起來，能靠多樣化經營繼續苟活。直到現在，德拉魯依然是所有印鈔廠中最大的一家。

　　德拉魯表示他們將加快重組計畫，包括採取降低管理費用等措施，還計畫推出新的鈔票安全功能產品，以鞏固其在「競爭日益激烈」的印鈔市場的地位。