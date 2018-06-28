不論死活都要 大閘蟹在美遭「通緝」

（綜合報導）中國人認為是人間美食的大閘蟹，現在在美國卻成了禍害生態環境的“恐怖分子”，更被美國的研究中心發出死亡通緝令「緝捕」大閘蟹，無論死活，統統抓起來處理掉！

早在上世紀80年代，大閘蟹就已經出現在美國，它們一直生活在墨西哥灣、五大湖區，種群和數量保持在一個穩定的水準。1992年，大閘蟹第一次在加州舊金山灣被發現，後來甚至遷移到加州首府沙加緬度。到了1998年，加州很多河流裡都發現了大閘蟹的蹤跡。直到最近，馬里蘭州的沿海地區出現大量的大閘蟹，它們危及其他蟹種、貝類、魚類等物種的生存，大閘蟹的穴居性，也容易損壞堤岸、阻塞排水系統。

在不得已的情況下，馬里蘭州地方政府發佈大閘蟹通緝令，號召當地群眾去捉大閘蟹，無論死活，只要抓到大閘蟹，不能把它丟回水中，一定上交政府或當地研究機構。

中華絨螯蟹（Chinese Mitten crab）俗稱大閘蟹，專家說，中華絨螯蟹最顯著的特點是毛茸茸的蟹爪。據專家介紹，大閘蟹有「毛茸茸的白色爪子」。它們的身體一般為三到四英寸寬，並且具有橄欖綠色或淺棕色。這種螃蟹可以在鹽水和淡水中找到。

由於大閘蟹破壞生態系統，它們吃掉魚卵，對其它螃蟹物種也構成威脅。大閘蟹還喜歡打洞的習性會破壞堤壩，對防洪和供水產生威脅。大閘蟹打洞也會破壞水稻等作物的生長，且這種螃蟹還攜帶和傳播寄生蟲。因此，在美國，大閘蟹被列入「限制動物」的名單，禁止被進口、運輸或者無照持有。政府部門還要求民眾，一旦發現大閘蟹，必須向管理部門報告，而且禁止放生。

有關部門更向捉到大閘蟹的民眾提供指引，發現大閘蟹的人應將螃蟹冷凍或泡在酒精中，並將其交給當地政府。同時，該部門還建議人們繼續在可收集到大閘蟹的地方進行跟蹤。

有華人網友表示，我們華人應該幫忙，更指將大閘蟹泡在酒中，實在是令人食指大動的美食！