不滿東南區82街成「孤兒公路」 市長連同多位議員去信州運輸局要求行動

（本報訊）82街是全個波特蘭市最繁忙的街道，對行人來說是最危險的街道，在多方的多次要求下，州運輸局仍然不願為82街作出任何的改善計劃。日前，波特蘭市長泰德．惠勒聯同四位市議員及多位州議員去信大都會局和州運輸局，信中對州運輸就改善一直困擾著82街的問題完全沒有任何進展，表示極度關注。他們希望州運輸局能為82街提出改善方案和優先撥款，確保工程能早日展開。

信中指，州運輸局在計劃本州未來20年的交通系統時，並未有將82街的改善工程納入2018區域交通計劃（RTP）內。信中聯署的人士要求將82街的管轄權及將82街更新至最新的城市街道標準等計劃納入RTP內，藉此配合波市政府推行的零傷亡景願項目，並加快州府將82街的管轄權轉移至波特蘭市政府。

信內亦指出，未能將這些計劃納入RTP內，並撥款進行策劃和設計，這將使82街的改善工程一推再推，造成延誤數十年。

對行人來說，82街是全城最危險的街道，在過去十年，一共有140宗行人意外，包括7死25人重傷。

波特蘭市政府早在RTP進行討論之前，已作此要求，但好明顯，州運輸局完全未有理會，漠視82街日趨嚴重的安全問題。

82街的前身是一條高速公路（213公路），隨著城市的發展，公路旁不斷發展至現今商戶林立，街道繁忙的現況。但82街仍然是一條公路，政府未有將其改變為一條配合城市發展的街道。最明顯的是82街有不少路段均沒設有行人路，只有商業發展時，政府要求下，才見到有行人路的出現。所以車輛貼近路邊，行人要在全無保障下走到街上，人車共用，自然危險性就增加。再加上82街目前已發展至屬於本市的主要道路之一。

波特蘭東區的人口佔整個波特蘭市的20%，約15萬人，這亦是全市住有最多不同族裔的市民，佔全區超過三份之一人口。由於區內可負擔房屋的湧現，這區已成為全市人口增長最快的地區。根據2000和2010的美國人口調查的數字，波特蘭市增加的人口中，有44%是在東區，所以一條安全的82街對東區居民來說是非常迫設的。

本地有關注交通安全的組織表示，這是過去13年來，由官方發表最高度的關注，因為這封信並不是寫給州運輸局的，而是寫給由州長直接委任的州運輸委員會，這委員會是負責監察運輸局的政策、人事及資金等。

而今次惠勒市長出手，其中一原因是他一直受到社區積極人士的窮追猛打，要求將市內的街道變得更安全，包括82街，但市長卻甚麼也不能做，因為州運輸局不僅擁有和管轄市內多條最不安全的主要街道，同時他們也一直不願意作出任何的改善行動。

為了切合波特蘭市的發展，近年，波特蘭市政府一直尋求州政府將市內這條主要公路交由市政府管轄的可能性，但市政府卻不願接收一條問題多多的街道；州政府卻因為82街最終會轉交與波特蘭市政府手中，所以亦不願花費作改善。這就是官員所指的「孤兒公路」。