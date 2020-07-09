不止飛沫！世衛證實 新冠肺炎空氣會傳染



新冠病毒確實可以透過空氣傳播。世界衛生組織WHO在7日公開承認，有證據顯示，新冠病毒可存在於空氣中。

來自32國的239名科學家，在6日發表公開信，呼籲WHO正視新冠肺炎會透過空氣傳播的問題。事隔一日，WHO召開記者會回應，承認的確有證據顯示，新冠病毒可透過空氣傳播。

在這之前，WHO堅持新冠病毒主要透過飛沫傳染。現在則改口，指在人群密集、封閉和通風不好的室內環境，不能排除空氣傳播的可能性。

新冠病毒透過空氣傳播，意味著除了得提防周遭的人咳嗽、打噴嚏，只要是在不通風的室內空間，空氣中就可能存在著病毒。

空氣傳播 VS. 飛沫傳播

空氣傳播的另一個名稱是「氣溶膠」（英文：Aerosol），指的是懸浮在空氣裡的微粒，肉眼看不見。而病毒可能吸附在微粒上，雖然看起來生存時間短，卻可穿透呼吸系統直接進入人體。

空氣傳染是間接傳染，包含有病原的顆粒較小，可以漂浮在空氣中而造成傳染，傳染範圍也比飛沫傳染要大。

飛沬傳播是近距離的直接傳染，當人說話、打噴嚏或咳嗽過程中，產生的大粒徑（大於5微米）的分泌物。基本上飛沫可擴及的距離約為1公尺。如果飛沫中含有病原體時，就會增加人體感染的機會。

今年2月中國衛生部門在記者會上就曾表示，新冠病毒可以通過空氣傳播。3月中國更曾發生實例，一名確診病患搭乘公車後，在密閉冷氣車廂內傳染了10多人，其中最遠的傳播距離甚至達到4.5公尺，當時也有研究認為，這就是空氣傳播的鐵證。

科學家認證空氣傳播 防疫方針將改變？

WHO表示，空氣傳播的證據有待進一步的蒐集與解讀，未來將支持相關的研究。目前防疫建議仍以戴口罩、保持社交距離、勤洗手、醫療人員戴N95口罩為主。

在面對空氣傳播的威脅上，一般人該怎麼做？《紐約時報》建議，除了原本的戴口罩、洗手等動作，學校、養老院、辦公室等多人群聚的室內，通風系統要儘量減少空氣的不斷循環，並加上新的濾網。

不過科學家呼籲，目前新冠肺炎主要還是以飛沫傳染為主，雖然要提防空氣傳播的可能性，也不必過度恐慌。