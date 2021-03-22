不再沉默　波特蘭上千華人上街 17個抗議地點遍全州



（本報訊）全國的種族仇恨暴力愈演愈烈，亞裔社區怒火被點燃，全美亞裔均衝上街頭表達訴求，這包括本地華人社區。在周日（21日）中午，全州有上千華人，不再沉默，衝上街頭舉牌抗議，大聲疾呼要停止仇視和攻擊亞裔的暴力行為。

這個覆蓋大波特蘭地區再加上西林首府、科瓦利斯（Corvallis）和尤金市（Eugene）等17個地點的活動，在俄勒岡華人聯盟的領頭下，每個站點都有近百人出現，年長的、年輕的均自願走上街頭，一脫過去華人怕事，不出聲的形像，人人變身為勇士，做一些不尋常的事，展示我們的憤怒。

本報就在報社附近的Division 87街的天橋一點進行了採訪，有參加的華人表示，「今次事件華人應該要參與的」；「我們與其他美國人是平等的，應該得到尊重」；「作為華人應該出來支持這正義的行為，也為自己子孫往後有一個安全的成長環境」。

今次看到有不少年輕的學生參加，他們都說要站出來。一名初中學生認為大家都應該站出來說話，不要再被白人欺負。

在活動期間，不少走過的車輛都響號示意支持，振奮了這批勇士的內心。

當問到俄勒岡華人聯盟負責人兆洪城對今次能鼓動了上千華人走出來的感想時，他說到其實不少華人都有這個心，並指在過去幾年，社區的轉變很大，他非常感謝廣大華人社區對他們的信任。

就如其中一名在先鋒廣場的參予者說到，受到傷害都不站出來，您就永遠被人看低，要通過自己的努力去改變，才能讓我們享受到平等的待遇。

今天參與活動的華人，有些是帶著孩子出來的，他們說要孩子認識美國社會中的不平等，有些家長因安全理由，沒有帶同子女參加，但他們很多人手舉著的紙牌，都是由子女制作的，他們表示，藉此教育子女，也讓他們為這件有意義的事情出一分力。大家都說，不能再沉默了！