上海戲劇學院波特蘭演出圓滿成功　年輕演員功架盡顯　台下觀眾喝彩聲不絕

（本報實習記者王倩韞）5月7日，由波特蘭新聞主辦，祥和藝術學院、波特蘭文藝中心協辦的《上海戲劇學院美國巡演》波特蘭站，在黃上皇酒家演出圓滿成功。當晚，眾多本地戲迷，甚至遠從華州西雅圖而來的戲劇迷們，共200多人在這初夏的夜晚歡聚一堂，一飽眼福，共同觀賞由上海戲劇學院帶來的世界非物質文化遺產的戲劇晚宴。

節目包括了著名崑曲《牡丹亭選段》，越劇《梁山伯與祝英台選段十八相送》，京劇《徐城跑策選段》，以及眾多民族樂器等。不少戲迷為此盛裝出席，尤其是來自美雅旗袍團姊妹們更是為此更是為這戲劇之夜增加了濃濃的中華傳統韻味。

演出當晚的第一首曲牌是由連奏合成的《迎春》民樂，時而歡快時而輕柔的音色，伴隨著熱烈的掌聲，為此次戲劇晚宴拉開了序幕。其中揚琴的音色尤為悅耳明亮，猶如大珠小珠落玉盤般的清脆。

京劇選段《徐策跑城》將整個晚宴帶入了浩然正氣的豪壯，以及國破家亡的惆悵，使到場的觀眾在一個個故事和角色當中千迴百轉尋覓家國之情懷。演員李明洋，功架盡顯，博得了全場觀眾連場的掌聲。

一曲由著名揚琴家許俠獨奏的《春到清江》，讓我們都進入了詩情畫意的山水春色中。慢奏時，音色如叮咚的山泉，快奏時，音色又如潺潺流水。許俠老師對此曲做了多種變奏，賦予的音樂特殊的情感，在場觀眾連連稱讚。

隨之，著名青衣練雯晴帶來的崑曲《牡丹亭選段》將整場晚會推向了高潮。字字珠璣的曲牌唱辭和一招一士為我們展示著人間的至善至美。來自黑龍江哈爾濱的練雯晴於2013年拜於梅蘭芳兒子梅葆玖的門下作為嫡傳弟子。2014年考進上戲的戲曲學院。從小就對戲劇文化感興趣的她，從五歲開始接觸並學習戲劇。當問起學戲曲的初衷是什麼的時候，練雯晴回答，「就是喜歡！」。僅僅四個字，卻表達了她對中國傳統文化，尤其是戲曲文化博大精深的讚美。她同時也堅定地說：「我會繼續從事（戲劇文化表演）下去的，我一定會繼續從事下去的」。她用實際行動鼓勵著對戲劇文化感興趣，以及沒有深入接觸過戲劇文化的人──走進劇院，了解中國傳統文化。她說：「中國的傳統文化特別博大精深，格外的有魅力。特別值得我們去研究」。

壓軸劇碼是經典的《梁祝·十八相送》，由董青青和楊韻兒演出，演出精彩。

演出結束後，觀眾們均表示，當晚的門票實在超值，是波特蘭市難見的水準演出。來自西雅圖的觀眾Jessica Chow情緒激動地說：「我和我的愛人是特意從西雅圖趕過來看這場演出的。作為資深的戲迷，在美國沒有太多的機會可以觀賞戲劇。更別提是這樣極高水平專業的精彩演出了！我真的太激動了！謝謝你們給我們戲迷提供了這次千載難逢的好機會！」

大家都讚賞這班年輕演員專業的演出，努力承傳中國文化。

上海戲劇學院戲劇團的團長張偉令表示希望通過這場戲劇演出，讓當地一直喜愛戲劇卻沒有很多機會接觸戲劇的華人朋友們，可以再一次感受到戲劇的迷人之美。因為戲曲，從來就是中華民族血脈中不可缺少的一部分；因為戲劇，是承載中華民族精神文化的精髓。她匯集起人們心裏從未走遠的夢境，她幫助人們找見自己可尋覓的初心。團長表示非常期待可以和波特蘭新聞和美國各個地方華人社區有更多的合作機會，讓中國的戲劇走出國門，走向世界！

今次的演出團，由上海戲劇學院副院長張偉令及上海戲劇學院黨委副書記胡敏率領下，一行20人到訪美國作文化交流演出。首站是加州聖荷西市，第二站是波特蘭市。擔任副團長的黨委副書記胡敏指出，希望團員能以擅長的中國傳統戲曲，如：京劇、崑劇、粵劇等，向僑胞或海外朋友展現中國文化之美。