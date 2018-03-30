上周六　全美多地將遊行抗議槍支暴力 波特蘭市有一萬二千多人參加

(綜合報導)3月24日，在波特蘭、在華盛頓、在紐約、在洛杉磯、在波士頓……全美學生、教師、家長等在數百個城鎮舉行遊行，呼籲加強槍支管控，遏制槍支暴力，提升校園安全，同時要求政客不要接受美國全國步槍協會等團體的政治獻金。

這是美國學生在佛羅里達派克蘭校園槍擊案後舉行的第二次全國性示威遊行。遊行由槍擊案倖存者發起，得到全美各界積極回應。抗議者在全美及世界多地同時發起800多個遊行活動，發出“為生命遊行”的呐喊。

在波特蘭市，當日上午10點，約一萬兩千人，其中包括各個年齡階段的家庭，老師，在市中心的北公園聚集，走向的先鋒法院廣場上，主題是：夠了！（Enough is Enough!）不少孩子也參與了其中。成千上萬高中生的憤怒情緒是顯而易見的。他們給立法者們發出了響亮的資訊：我們是下一代的選民，我們希望校園槍擊案停止。

Southridge高中的一名學生表示，遊行並不能解決學生要求控槍的所有問題，但這是解決其中一些問題的第一步。並喊道，我們要站出來！為孩子們創造一個不害怕上學的世界！團結起來，為我們的生命而前進。

遊行組織者表示，因為此次遊行的面向人群較年輕，所以他們並沒有期待會有很多人參與。不過當遊行隊伍走到百老匯大街的時候，他們已經被源源不斷的支持者所驚呆了！他們表示，看到這麼多來自各行各業的人聚在一起，真是太開心了！不管你是誰，從哪裡來，能來支持大家都是令人驚訝的！

有學生表示希望通過這一活動讓政客們認識到，他們履職的目標是美國人民，而不是全國步槍協會。“如果他們認識不到這一點，他們將在下一次的選舉中出局。”

還有學校在大橫幅上詳細記錄了全國步槍協會與議員的金錢往來，引得不少人駐足觀看。奧基夫說，民眾有必要知道誰從全國步槍協會拿了錢，拿了錢就要承擔後果。

在華盛頓，數十萬人將連接國會和白宮的賓夕法尼亞大道擠得水泄不通。派克蘭校園槍擊案生還者艾瑪·岡薩雷斯登臺發表演講。她在講話中提到了17名受害者每一個人的姓名並默哀長達6分20秒——她說，這正是槍手行兇的時間之長，也就是當時她和同學們最受驚怕的六分多鐘時間。

在紐約，中央公園西大道人山人海。遊行者為派克蘭校園槍擊案17名受害者默哀。當這17人的名字一個個被宣讀的時候，這個曼哈頓平日最為喧鬧的街區變得無比肅靜。隨後，遊行隊伍向紐約中城進發，人們沿途高呼口號，不少行人駐足鼓掌。

2月14日，19歲的尼古拉斯·克魯茲手持一把半自動攻擊步槍闖入派克蘭市一所高中並開槍打死17名學生和教職工，還造成15人受傷。在事發後一個多月的時間裏，越來越多的美國學生開始認識到，他們必須行動起來，不能再指望長期在控槍立法上“碌碌無為”的美國政府。

一項民意測驗表明，63%的美國人支持遊行活動，但62%的人不相信這種活動可以有效推動美國國會通過新的控槍法案。

相關人士表示，這些學生很快就到法定投票年齡，他們將會用選票強烈表達自己的控槍主張。